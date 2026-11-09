Kärnten probt den Ernstfall: Großübung simuliert schweres Beben

Am Wochenende probt Kärnten den Ernstfall. Bei der Großübung „Combined Success“ trainieren von Freitag bis Sonntag rund 2.500 Beteiligte für ein schweres Erdbeben. Es ist die größte Katastrophenschutzübung des Landes.

Am kommenden Wochenende findet in Kärnten die größte Katastrophenschutzübung der Landesgeschichte und ganz Österreichs statt. Unter der Leitung von Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) trainieren 2.500 Beteiligte und sieben Hubschrauber von Bundesheer, Innenministerium und ÖAMTC für den Krisenfall. Am Montagvormittag stellten Fellner, Militärkommandant Brigadier Philipp Eder und Katastrophenschutzbeauftragter Christian Gamsler die Details in Klagenfurt vor.

Fiktives Beben fordert Krisenstäbe

Das angenommene Erdbeben – angelehnt an die verheerende Katastrophe in Friaul 1976 mit 1.000 Todesopfern – beginnt am Freitag um 7 Uhr in der Früh. Trainiert wird am Freitag und Samstag jeweils bis 22 Uhr, am Sonntagmittag endet der Einsatz. Geprobt werden unterschiedlichste Lagen in den Bezirken, wie etwa die Bergung von Kunstschätzen im Landesmuseum. Das Bundesheer übernimmt dabei die fachliche Auswertung. Sirenen heulen nicht, und auch das Warnsystem AT-Alert auf Mobiltelefonen bleibt stumm. Die reale Einsatzbereitschaft aller Kräfte bleibt voll aufrecht.

Hotline für Kärntner eingerichtet

Während des Wochenendes ist mit Straßensperren, erhöhtem Verkehrsaufkommen von Einsatzfahrzeugen und Fluglärm zu rechnen. Für Fragen der Bevölkerung hat das Land Kärnten eine Hotline unter 050 536 22132 eingerichtet, die am Freitag und Samstag von 8 bis 20 Uhr erreichbar ist. Zudem werden ausgewählte Notfall-Anlaufstellen der Gemeinden hochgefahren. Insgesamt 153 dieser sogenannten Leuchttürme wurden mit 3,5 Millionen Euro Landesförderung errichtet. Mit der Großübung will das Land sicherstellen, dass alle Organisationen im Ernstfall nahtlos ineinandergreifen. Wie sich die Einsatzkräfte in Klagenfurt und Villach auf das dreitägige Szenario vorbereiten, war bereits Thema in früheren Berichten von 5 Minuten.