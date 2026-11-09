Startschuss für Mittelkärnten-Hochosterwitz: Vorstand vor Reform 2027 gewählt

Vor Ort betonte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: „Mit der Wahl des Vorstands ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der neuen Tourismusstruktur gelungen. Die künftigen Verbände nehmen damit auch personell immer konkretere Formen an. Mir ist es besonders wichtig, diesen Prozess persönlich zu begleiten.“ Die neue Struktur tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft und bündelt 125 Organisationen in neun Verbänden sowie der Kärnten Werbung. Den Betrieben kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. „Die Unternehmer wissen am besten, in welche Richtung sich der Tourismus vor Ort entwickeln soll. Mit der neuen Reform geben wir ihnen auch die Möglichkeit dazu”, so Schuschnig.

„Um den Kärntner Tourismus voranzubringen“

An die Spitze des Verbandes mit Sitz in St. Veit an der Glan wurde Markus Terkl (Humanomed Zentrum Althofen GmbH) gewählt, sein Stellvertreter ist Karl Josef Kogler (K. Kogler Hotelbetriebsges.m.b.H). Das Gremium umfasst zehn weitere Unternehmensvertreter sowie Delegierte der nächtigungsstärksten Gemeinden Althofen, St. Georgen und St. Urban. Schuschnig betonte: „Um den Kärntner Tourismus voranzubringen, ist eine enge Zusammenarbeit von Tourismus, Wirtschaft und Gemeinden weiterhin notwendig. Dieses gesamte Vorstandsteam ist ein starkes Zeichen, dass die Reform bereits erste Früchte trägt.“

489.615 Nächtigungen

Bereits jetzt startet die fünfjährige Infrastrukturplanung, die Voraussetzung für Förderungen aus dem neuen Infrastruktur- und Mobilitätsfonds des Landes mit jährlich rund acht Millionen Euro ist. Das Verbandsgebiet umfasst unverändert 23 Gemeinden als gemeinsamen Erlebnisraum, in dem zuletzt im Dreijahresschnitt 489.615 Nächtigungen erzielt wurden. Zum Abschluss unterstrich Schuschnig: „Gerade in Zeiten, in denen sich die Rahmenbedingungen und die Anforderungen der Gäste laufend verändern, sind Zusammenhalt, Dialog und eine starke gemeinsame Interessenvertretung von besonderer Bedeutung.“