Strom für rund 20.000 Haushalte: Windpark Bärofen biegt auf die Zielgerade ein

Auf der Koralpe sind die Bauarbeiten für das Projekt Bärofen vorangeschritten: Sämtliche acht Windkraftanlagen wurden montiert, womit das Vorhaben laut Betreiber im Zeitplan liegt.

Die Anlage mit einer Gesamtleistung von mehr als 34 Megawatt soll künftig Strom für rund 20.000 Haushalte erzeugen. Nach der Errichtung der Fundamente im Juni 2026 und dem anschließenden Aufbau der Großkomponenten startet nun der Innenausbau. Im Frühjahr sollen die Rekultivierungsarbeiten folgen.

Anschluss an das Netz erfolgt

Für den anstehenden Testbetrieb wird derzeit eine rund 17 Kilometer lange Kabeltrasse zum Umspannwerk Wolfsberg finalisiert, über die der Anschluss an das Netz erfolgt. Parallel dazu werden Glasfaserleitungen verlegt und bestehende Netzinfrastrukturen modernisiert. „Die Arbeiten im Herbst sind auf Grund des idealen Wetters sehr gut vorangeschritten, sodass alle acht Anlagen wie geplant errichtet werden konnten. Anfang Dezember beginnt die Testphase, in der wir die Windkraftanlagen in den Probebetrieb nehmen. Der Windpark soll dann Anfang 2027 regulär in Betrieb gehen“, sagt Stephan Stolz, Projektleiter für den Windpark Bärofen bei PÜSPÖK.

Betrieb ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen

Der reguläre Betrieb ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen, wobei die Stromerzeugung schwerpunktmäßig im Winterhalbjahr erfolgen soll. Zur energiewirtschaftlichen Einordnung erklärt PÜSPÖK-Geschäftsführer Lukas Püspök: „Der Windpark Bärofen ist für Kärnten und die Bevölkerung im Lavanttal ein wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren regionalen Energieversorgung. Windkraft und Photovoltaik ergänzen einander über den Tages- und Jahresverlauf: Während die Photovoltaik ihre Stärken vor allem im Sommer und tagsüber ausspielt, liefert Windkraft besonders im Winter wertvollen Strom. Diese Kombination ist entscheidend, wenn wir unsere Abhängigkeit von fossilen Importen verringern und die Energieunabhängigkeit Österreichs stärken wollen.“