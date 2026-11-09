Trüb, nebelig, regnerisch: So wird das Wetter in Kärnten diese Woche

Wer auf beständiges Spätherbstwetter hofft, wird enttäuscht: Während sich Kärnten zunächst mit zähem Hochnebel arrangieren muss, ziehen ab Donnerstag dichte Regenwolken auf.

Am Donnerstag wiederholt sich das graue Bild zunächst mit neuerlichem Hochnebel, bevor von Süden her dichte Bewölkung aufzieht.

Am Donnerstag wiederholt sich das graue Bild zunächst mit neuerlichem Hochnebel, bevor von Süden her dichte Bewölkung aufzieht.

Nachdem sich am Montagnachmittag über Kärnten bereits dichte Wolkenfelder ausbreiteten und die Sonnenstunden spürbar rarer wurden, setzt sich dieser verhangene Trend auch in der Nacht auf Dienstag fort. Zwar bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 2 und 5 Grad frostfrei und abgesehen von vereinzelten Tropfen weitgehend trocken, doch auch der Dienstagvormittag steht noch ganz im Zeichen dichterer Bewölkung.

9 bis 12 Grad am Dienstag

Erst im weiteren Tagesverlauf deutet sich eine vorübergehende Besserung an: „Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen zunehmend auf und es kommt zumindest teilweise noch die Sonne zum Vorschein“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Höchstwerte klettern dabei auf 9 bis 12 Grad. Zur Wochenmitte stellt sich die Wetterlage erneut um. Am Mittwoch bestimmt zäher Hochnebel das Geschehen in weiten Teilen des Landes, der bis auf rund 2000 Meter hinaufreicht und die Temperaturen bei maximal etwa 10 Grad deckelt. Blaue Lücken bleiben die absolute Ausnahme; „Chancen auf Sonne gibt es am ehesten im Oberen Mölltal“, prognostizieren die Wetterexperten.

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Wieder Hochnebel

Am Donnerstag wiederholt sich das graue Bild zunächst mit neuerlichem Hochnebel, bevor von Süden her dichte Bewölkung aufzieht. Während das Lavanttal noch auf kurze Auflockerungen hoffen darf, setzt in der zweiten Tageshälfte von Südwesten her Regen ein, der sich allmählich über das Land ausbreitet. Lediglich der Bereich von Friesach bis Bad St. Leonhard bleibt am längsten niederschlagsfrei. Die Temperaturen spannen einen weiten Bogen von 9 Grad im Lesachtal bis hin zu 14 Grad im Jauntal, wo vorübergehend auffrischender Südföhn für mildere Verhältnisse sorgt.

Nasskaltes Wetter übernimmt

Gegen Ende der Arbeitswoche übernimmt schließlich nasskaltes Wetter die Regie. Für den Freitag kündigt sich in Kärnten trübes und regnerisches Wetter an, wobei die genaue Entwicklung der Schneefallgrenze noch offen ist. „Die Temperaturen und damit auch die Schneefallgrenze sind noch sehr unsicher. Voraussichtlich kühlt es aber im Tagesverlauf deutlich ab“, heißt es mit Blick auf das bevorstehende Wochenende.