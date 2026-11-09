Neue Spritpreise: Tanken in Slowenien wird noch günstiger

Das Tanken jenseits der Grenze zahlt sich für Kärntner Tanktouristen wieder aus. An den slowenischen Zapfsäulen werden Benzin und Diesel ab Dienstag, dem 10. November 2026, wieder deutlich günstiger.

Tanken im Nachbarland bleibt für viele Kärntner attraktiv: Wegen der staatlichen Spritpreisregulierung sind Benzin und Diesel in Slowenien nämlich deutlich billiger als hierzulande. Einige Autofahrer überqueren deshalb regelmäßig die Grenze, um Treibstoffkosten zu sparen. Die Preisdeckelung gilt für Normalbenzin (95 Oktan), Diesel sowie Heizöl. Sämtliche Tarife werden wöchentlich neu berechnet – basierend auf den internationalen Rohölmärkten und dem Euro-Dollar-Wechselkurs.

Fährst du zum Tanken ins Ausland? Ja, regelmäßig. Manchmal. Nur ganz selten. Nein, nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Preisanpassung in der Nacht auf den 10. November

Konkret bezahlen Verbraucher für Benzin ab 10. November 2026 nur noch 1,509 Euro statt der vorigen 1,626 Euro pro Liter. Diesel verringert sich von 1,949 Euro auf 1,848 Euro je Liter. Die festgesetzten Tarife haben Gültigkeit bis einschließlich 16. November 2026. Der Blick über die Grenze zeigt eine deutliche Kluft: Wer in Kärnten tankt, zahlt gegenwärtig ungefähr 1,659 Euro für den Liter Super, während für dieselbe Menge Diesel im Schnitt 2,074 Euro verrechnet werden.