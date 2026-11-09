Neues schrankenloses Parksystem am Krankenhaus Friesach sorgt für Diskussionen

Das Deutsch-Ordens-Krankenhaus in Friesach hat über die sozialen Netzwerke die Einführung eines neuen Parksystems bekannt gegeben. Unter dem Motto „Schrankenlos ein- und ausfahren! Wir machen das Parken einfacher und komfortabler! Ab sofort ist unser Krankenhausparkplatz mit einem neuen, schranklosen Ein- und Ausfahrtssystem ausgestattet“, kündigte die Einrichtung die Neuerung an.

So funktioniert es

Die Funktionsweise sieht vor, dass das Kennzeichen bei der Zufahrt erfasst wird und die Begleichung der Parkgebühr vor dem Verlassen des Geländes per Bankomatkarte erfolgt. Gleichzeitig wurde mitgeteilt: „Wichtig: Bargeldzahlung ist nicht mehr möglich“.

Aus für Barzahler sorgt für Kritik

Die Umstellung stieß in den sozialen Medien auf deutliche Kritik, die sich vor allem am Wegfall der Barzahlung entzündete. In rund 50 entsprechenden Reaktionen äußerten Nutzer ihren Unmut über die eingeschränkte Zahlungsweise. Ein Nutzer kommentierte etwa: „Nur mit Karte zahlen zu können ist eine Frechheit. Ich möchte selber Entscheiden können wie ich zahle“. Ein weiterer merkte an: „Super. Wenn man die Bankomatkarte vergessen hat kann man nicht mehr parken. Oder sehe ich das Falsch?“, während eine andere forderte: „Meiner Meinung nach sollte zumindest ein Bargeld Automat zur Verfügung stehen, um allen Menschen die Wahl der Zahlung zu ermöglichen“.

Testphase

Auf die geäußerten Bedenken reagierte die Leitung der Gesundheitseinrichtung inzwischen, berichtet die „Kleine Zeitung“. Beim aktuellen Betrieb handelt es sich demnach um eine dreimonatige Testphase, in der geprüft werden soll, ob der Verzicht auf Bargeld im Alltag tatsächlich zu Schwierigkeiten führt. Für den Fall, dass Besucher ihre Karte nicht bei sich tragen, besteht zudem die Möglichkeit, die anfallende Gebühr innerhalb von bis zu 48 Stunden im Nachhinein per Überweisung zu begleichen.