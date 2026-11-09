2,46 Millionen Euro: Generalsanierter Güterweg im Mölltal eröffnet

In der Gemeinde Stall im Mölltal wurde kürzlich der generalsanierte Güterweg Gußnigberg feierlich freigegeben. Das Bauvorhaben der aus 47 Mitgliedern bestehenden Güterweggenossenschaft unter Obmann Josef Grader umfasste die Erneuerung des über 5.800 Meter langen Hauptwegs sowie 13 Zubringer mit 1.950 Metern Länge. Die Trasse mit insgesamt mehr als 7.700 Laufmetern sichert die Erreichbarkeit von 16 Hofstellen, 24 weiteren Objekten sowie rund 271 Hektar Alm-, 141 Hektar Wald- und 73 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Neben der Erneuerung der Entwässerung und der Sanierung talseitiger Setzungen mittels Geogittern wurde die Tragschicht verstärkt und der gesamte Weg asphaltiert.

Fördersatz von 70 Prozent

„Güterwege wie am Gußnigberg sind weit mehr als nur eine Verbindung von A nach B. Sie schaffen Erreichbarkeit und erhöhen zugleich die Sicherheit für die Bevölkerung. Damit sind sie eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der ländliche Raum lebendig bleibt“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber bei der Eröffnung. Nur bei verlässlicher Erreichbarkeit sei eine nachhaltige Bewirtschaftung von Höfen, Wäldern und Almen möglich. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 2,46 Millionen Euro bei einem Fördersatz von 70 Prozent. Den größten Anteil übernahm das Agrarreferat des Landes Kärnten mit rund 967.000 Euro, ergänzt durch etwa 455.000 Euro aus EU-Mitteln und 280.000 Euro vom Bund. Die Genossenschaftsmitglieder selbst brachten rund 266.000 Euro auf. „Mit Gesamtbaukosten rund 2,46 Millionen Euro und einem Fördersatz von 70 Prozent ist dieses Projekt ein klares Bekenntnis der öffentlichen Hand zum ländlichen Raum. Allein das Land Kärnten hat rund 967.000 Euro beigesteuert. Eine starke Landwirtschaft und ein starker ländlicher Raum brauchen eine starke Infrastruktur“, so Gruber.

Gemeinschaftsleistung

Zudem hob er die erbrachte Gemeinschaftsleistung hervor: „Der Güterweg Gußnigberg ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was durch Zusammenarbeit erreicht werden kann. Solche Projekte entstehen nicht von selbst. Sie brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen und viele Stunden ehrenamtlich investieren.“ Gruber sprach der Gemeinde Stall, den Grundeigentümern rund um Obmann Josef Grader sowie den Fachkräften der Agrarbehörde und der Abteilung 10 um Bauleiter Martin Größing-Dolinschek seinen Dank aus.