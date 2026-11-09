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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Ast mit bunt gefärbten Herbstblättern, dahinter erstreckt sich eine herbstliche Landschaft. Auch die Karawanken sind zu sehen.
Nach einem trüben Vormittag lockert die Wolkendecke über Kärnten auf und lässt am Nachmittag noch die Sonne scheinen.
Kärnten
09/11/2026
Wetterprognose

Wolken weichen der Sonne: So wird das Wetter am Dienstag in Kärnten

Dichte Wolken prägen zunächst das Wetter in Kärnten, Regen bleibt jedoch die Ausnahme. Ab dem Nachmittag setzt sich von Westen her wieder die Sonne durch.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Der Dienstag startet in Kärnten zunächst mit einem verhangenen Himmel, da bis zur Mittagszeit dichtere Wolkenfelder über das Land ziehen. Nennenswerter Niederschlag ist daraus jedoch kaum zu erwarten, bis auf vereinzelte, harmlose Tropfen bleibt es in den meisten Regionen trocken.

9 bis 12 Grad

Im weiteren Tagesverlauf bessert sich die Wettersituation spürbar. „Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen zunehmend auf und es kommt zumindest teilweise noch die Sonne zum Vorschein“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Während die Frühtemperaturen zwischen kühlen 2 und 5 Grad liegen, klettert das Quecksilber bis zum Nachmittag auf herbstlich milde 9 bis 12 Grad.

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