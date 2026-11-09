Nach 380.000-Euro-Schock: Wie Kärntens größte Molkerei jetzt auf Biomasse setzt

Strahlender Sonnenschein über Spittal an der Drau: Auf dem Gelände der Kärntnermilch herrschte reger Andrang zur Pressekonferenz rund um den Spatenstich zum neuen Biomasse-Kradftwerk. Die Stimmung an diesem sonnigen Vormittag war gelöst, der Anlass ein echter Meilenstein für die Molkerei. Doch der Weg bis zu diesem feierlichen Spatenstich war von dramatischen Momenten und einer regelrechten Kostenexplosion geprägt.

Der 380.000-Euro-Schock am Schreibtisch

Es begann mit einer Zahl, die jedem Betriebswirt den Atem stocken lässt: Als Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch, mitten in den Verwerfungen der Energiekrise eine monatliche Gasrechnung über unglaubliche 380.000 Euro auf den Tisch gelegt bekam, traute er seinen Augen nicht. „Lass liegen, die haben sich nur um eine Null vertan!“, beruhigte er damals noch seinen Mitarbeiter. Doch der Preiswahnsinn war bitterer Ernst. Petschar griff kurzerhand zum Telefonhörer und rief Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG Energie & Wärme, an. „Ich habe gefragt, ob das so stimmen kann. Der Originaltext war: ‚Adi, du spinnst!‘“, schilderte Petschar. Melcher musste heute beim Spatenstich vor Ort schmunzeln, bestätigte aber den damaligen Ernst der Lage: „Er hat recht gehabt. Es war ein Gaspreis, mit dem niemand gerechnet hat. Aber wir hatten damals beide keine Möglichkeit in dieser Situation irgend etwas zu tun. Die einzige Lösung war die Struktur grundlegend und dauerhaft zu verändern.“

Raus aus dem Gas, rein in heimische Biomasse

Heute feierten Molkerei und KELAG Energie und Wärme vor den vielen Anwesenden die handfeste Antwort auf die fossile Erpressbarkeit: Mit dem Griff zur Schaufel fiel der offizielle Startschuss für den Bau eines fünf Megawatt starken Biomasse-Dampfheizwerks direkt am Molkereistandort. Rund 14 Millionen Euro investiert die KELAG Energie & Wärme in das Vorhaben, das die Kärntnermilch künftig zu 100 Prozent vom Gas abkoppelt. „Prozessdampf ist für die Verarbeitung unserer Kärntnermilch ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Betriebsabläufe“, unterstrich Petschar vor Ort. „Indem wir die bisherige Erdgasversorgung durch erneuerbare Energie aus Biomasse ersetzen, reduzieren wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und schaffen eine langfristige Grundlage für eine energieeffiziente Produktion.“ Dass Kühe ihren eigenen Takt haben und eine Molkerei im Gegensatz zu anderen Gewerbebetrieben niemals still stehen darf, brachte KELAG-Manager Melcher auf den Punkt: „Eine Kuh muss täglich gemolken werden. Stellen wir uns vor, uns geht die Energie aus, um diese lebensnotwendige Milch zu verarbeiten. Es ist viel besser, wenn wir uns auf Energieträger verlassen, die wir sehen, wenn wir uns umdrehen – und nicht darauf, was Trump oder Putin mit uns machen.“

©Ruth Rauscher | Kärntnermilch-Geschäftsführer Helmut Petschar erinnerte beim Spatenstich an die monatliche 380.000-Euro-Gasrechnung als Weckruf für den Ausstieg aus fossiler Energie. ©Ruth Rauscher | Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG Energie & Wärme, betonte vor Ort die Wichtigkeit regionaler Biomasse für eine krisensichere Milchverarbeitung.

Geniales Kreislauf-Prinzip: Wenn die Molkerei schwitzt, heizt Spittal

Die technische Finesse des Großprojekts liegt im Zusammenspiel mit dem Spittaler Fernwärmenetz: Da die Molkerei je nach Produktionsphase unterschiedlich viel Prozessdampf verbraucht, dient das Stadtnetz künftig als ideale, flexible Wärmesenke. Dampf und Abwärme, die im Molkereibetrieb gerade nicht gebraucht werden, fließen direkt ins Fernwärmenetz. Damit deckt die neue Anlage nicht nur den ganzjährigen Eigenbedarf der Kärntnermilch, sondern steuert künftig beachtliche 30 bis 40 Prozent zur gesamten Spittaler Fernwärmeversorgung bei. Seit dem Start im Jahr 2013 ist das Netz rasant gewachsen. „Unser Fernwärmeabsatz in Spittal umfasst derzeit 36 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Ab Ende nächsten Jahres, mit dem Bedarf der Kärntnermilch, werden es rund 50 Millionen Kilowattstunden sein“, rechnete Melcher vor. Damit stößt Spittal mit seinen 34 Kilometern Trassenlänge in die Liga traditionsreicher Kärntner Fernwärmenetze wie Wolfsberg und St. Veit an der Glan vor. Erdgas und Öl dienen im Gesamtsystem künftig fast nur noch als reine Ausfallsreserve.

©Ruth Rauscher | Das neue Biomasse-Heizwerk wird künftig nicht nur den Molkereibetrieb versorgen, sondern auch bis zu 40 Prozent der Spittaler Fernwärme liefern.

Rückgrat für 800 Bauernhöfe: Vertrauen in die nächste Generation

Dass das verfeuerte Holz aus den heimischen Wäldern von regionalen Land- und Forstwirten bezogen wird, macht die Sache für alle Beteiligten rund. Für KELAG-Vorstand Reinhard Draxler ist der Ausstieg der Kärntnermilch aus dem Erdgas hin zu regionaler Biomasse ein echtes Vorzeigeprojekt in Richtung Energie-Unabhängigkeit und Klimaschutz. Angesichts explodierender Preise und der Unsicherheiten beim Import fossiler Energien brauche es heimische Lösungen: „Diese teure Abhängigkeit können wir verringern, wenn wir heimische, erneuerbare Energie nutzen. Wir verfügen in unserem Land über den Rohstoff und das notwendige technische Know-how – hier in Spittal zeigen wir gemeinsam mit Kärntnermilch, wie es funktionieren kann.“

Dabei hob Draxler den Schulterschluss mit der Region hervor und betont den Schritt zu dem Investment: „Wenn man Infrastruktur baut, die über Jahrzehnte hält, ist das nichts anderes als Vertrauen in die nächste Generation.“ Diesen weitsichtigen Auftrag bekräftigte auch Albert Petschar, Obmann der Kärntnermilch: „Als Genossenschaft tragen wir Verantwortung für unsere Milchbäuerinnen und Milchbauern. Mit der Umstellung auf erneuerbare Energie stärken wir die regionale Wertschöpfung.“

©Ruth Rauscher | KELAG-Vorstand Reinhard Draxler sieht in dem 14-Millionen-Euro-Investment ein klares Zeichen des Vertrauens in die nächste Generation. ©Ruth Rauscher | Kärntnermilch-Obmann Albert Petschar hob die Verantwortung der Genossenschaft gegenüber den regionalen Landwirten hervor.

Weit mehr als Kilowattstunden

Für Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferenten Martin Gruber, der gemeinsam mit den Projektpartnern den Spaten schwang, geht es um weit mehr als Kilowattstunden: „Die Kärntnermilch ist das Rückgrat für 800 Landwirte in Oberkärnten. Es freut mich, dass die regionalen Wurzeln des Betriebs durch dieses Projekt weiter gestärkt werden. Hier wächst uns der Rohstoff quasi beim Fenster herein.“ Läuft alles nach Bauplan, soll das neue 14-Millionen-Heizwerk in genau zwölf Monaten rauchen und die Ära des teuren Erdgases für Kärntens Milch endgültig Geschichte sein.