Mit nur 40 Jahren verstorben: Kärntner Schule trauert um beliebten Lehrer

15 Jahre lang begleitete Lukas Kotzent junge Menschen auf ihrem Bildungsweg. Nun ist der beliebte Lehrer aus St. Veit nach schwerer Krankheit mit nur 40 Jahren verstorben. Die Trauer an seiner Schule ist groß.

Große Bestürzung am Bundesrealgymnasium St. Veit an der Glan: Der geschätzte Lehrer Lukas Kotzent ist am Sonntag, dem 8. November 2026, nach schwerer Krankheit im Alter von nur 40 Jahren verstorben. 15 Jahre lang unterrichtete er an der Schule und begleitete zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg. Sein früher Tod hinterlässt bei Schülern und Kollegen große Trauer.

Schule nimmt Abschied von beliebtem Lehrer

Kotzent unterrichtete Geografie und wirtschaftliche Bildung sowie Geschichte und politische Bildung. Außerdem war er Klassenvorstand der 8A. Den Abschlussball seiner Klasse konnte er vor rund einem Monat noch miterleben. Wie Direktor Hannes Wolf gegenüber der „Kleinen Zeitung“ schildert, war die Betroffenheit an der Schule am Montag enorm. Für Schüler und Lehrkräfte stand deshalb auch ein Schulpsychologe zur Verfügung. Zudem wurde ein eigener Gedenkbereich eingerichtet, in dem persönliche Erinnerungen, Fotos und Abschiedsworte hinterlassen werden können. Für kommende Woche ist eine schulinterne Trauerfeier vorgesehen.

Verabschiedung am 18. November

Die persönliche Verabschiedung von Lukas Kotzent findet am Mittwoch, dem 18. November, von 13 bis 19 Uhr in der Stiftskirche St. Georgen am Längsee statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis im Rahmen einer Baumbestattung.