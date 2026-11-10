Kinder mussten zur Schule kriechen: Kärntner Verein hilft in Uganda

„Viele Kinder hatten oft 3 bis 4 Tage nichts zu essen“, erzählt Bernd Broschek aus Feldkirchen. Mit seinem Verein kämpft er in Uganda gegen Hunger und Armut. Mittlerweile ist daraus ein großes Hilfsprojekt geworden.

Es sind Begegnungen, die man nicht so schnell vergisst. Besonders das Schicksal einiger körperlich beeinträchtigter Kinder aus Uganda ist dem Feldkirchner Bernd Broschek in Erinnerung geblieben. Zwölf von ihnen waren gezwungen gewesen, zur Schule zu kriechen, weil ihnen ein Rollstuhl fehlte. Im vergangenen Jahr gelang es dem Kärntner Verein „Get it Done“ schließlich, ihnen zu helfen: Gemeinsam mit einer weiteren Organisation und dank zahlreicher Spender konnten zwölf Kinderrollstühle angeschafft werden. Seither müssen die Kinder den beschwerlichen Weg nicht mehr auf dem Boden zurücklegen. Derzeit werden sie noch geschoben, künftig sollen sie lernen, ihre Rollstühle selbstständig zu benutzen.

Aus einer Reise wurde ein großes Hilfsprojekt

Hinter dieser Hilfe steht der gemeinnützige Verein „Get It Done“ mit Sitz in Feldkirchen, den Broschek gemeinsam mit Marco Caltagirone aus dem Tiroler Wattens gegründet hat. Die beiden Familienväter hatten ursprünglich weder Erfahrung in der Entwicklungshilfe noch einen beruflichen Hintergrund in diesem Bereich. Sie wollten aber etwas verändern. „Wir hatten es satt, Geld an irgendwelche Organisationen zu spenden. Wir wollten direkt vor Ort etwas aufbauen“, erzählt Broschek gegenüber 5 Minuten. Im Jahr 2023 reisten die beiden erstmals nach Uganda. Gemeinsam mit Pastor David Kyakulaga, der das Projekt vor Ort koordiniert, begannen sie in Bwembe am Viktoriasee mit dem Aufbau eines Waisenheims und einer Schule. 2024 wurde schließlich der Verein gegründet. Mittlerweile werden dort wie berichtet mehr als 300 Kinder betreut, viele von ihnen stammen aus den Slums. Neben einem sicheren Schlafplatz und regelmäßigen Mahlzeiten erhalten sie auch Zugang zu Bildung. Zwölf Lehrkräfte sind in der Ganztagsschule beschäftigt.

Kinder hatten tagelang nichts zu essen

Was Broschek bei seinen Besuchen besonders beschäftigte, war die große Armut. „Bewegt hat und bewegt uns bis heute: Viele Kinder hatten oft 3 bis 4 Tage nichts zu essen“, schildert er die schwierige Situation vor Ort. Um die Versorgung langfristig zu verbessern, setzt der Verein deshalb nicht nur auf Lebensmittelspenden, sondern auch auf eigene Landwirtschaft. Auf mittlerweile 48.100 Quadratmetern Land werden unter anderem Mais, Süßkartoffeln, Bananen und Kakao angebaut. Die Ernte soll die Kinder mit Lebensmitteln versorgen. Gleichzeitig lernen sie, wie Landwirtschaft funktioniert. Bei einem weiteren Besuch im Jahr 2025 wurde außerdem eine Berufs- und Bibelschule errichtet. Dort können junge Menschen praktische Fähigkeiten in Bereichen wie Bau, Zimmerei und Schneiderei erwerben.

©GetItDone Bernd Broschek und Marco Caltagirone helfen Kindern in Uganda.

650 Menschen an nur einem Tag untersucht

Auch die medizinische Versorgung ist für viele Menschen in der Region eine Herausforderung. Im Juli 2025 organisierte der Verein deshalb einen besonderen Hilfseinsatz: Ein medizinisches Team kam nach Bwembe und untersuchte an nur einem Tag rund 650 Menschen. Darunter waren etwa 300 Kinder aus dem Waisenheim. Für Broschek sind solche Erlebnisse ein wesentlicher Antrieb, das Projekt weiterzuführen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch sein christlicher Glaube. „Unser Herz schlägt für diese Kinder, weil wir an Jesus glauben“, erklärt der Feldkirchner. Ihm und seinen Mitstreitern gehe es darum, nicht wegzuschauen, sondern selbst aktiv zu werden.

Fast 2.000 Euro Kosten pro Monat

Finanziert wird das gesamte Projekt ausschließlich durch Spenden. Die Vereinsmitglieder arbeiten laut Broschek ehrenamtlich, sodass die gesammelten Gelder direkt für die Hilfe in Uganda verwendet werden können. Allein die laufenden Kosten belaufen sich auf knapp 2.000 Euro monatlich, wobei der größte Teil für die Gehälter der zwölf Lehrkräfte benötigt wird. Dazu kommen Ausgaben für Bauarbeiten, Saatgut, Kleidung und Hygieneartikel.

©Get it Done Pastor David Kyakulaga hilft vor Ort.

Das steht als Nächstes an

Und die Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen. Ein neues, 163 Quadratmeter großes Schulgebäude befindet sich bereits im Bau. Dach, Fenster und Türen sind vorhanden, allerdings fehlen noch die Böden und der Innenputz. Auch ein Lehrerhaus wird derzeit fertiggestellt. Sobald die Lehrkräfte dort einziehen können, sollen zumindest die bisherigen Mietkosten wegfallen.

Kakao soll künftig Geld für das Waisenheim bringen

Ein weiteres Vorhaben soll das Hilfsprojekt langfristig unabhängiger von Spenden machen. Im August 2026 kaufte der Verein zusätzliche 8.100 Quadratmeter Land, auf denen im Oktober die ersten Kakaopflanzen gesetzt wurden. In etwa drei Jahren sollen diese erstmals Früchte tragen. Die Einnahmen aus dem Kakaoanbau sollen anschließend dem Waisenheim zugutekommen. Auch eine weitere Reise nach Afrika ist bereits geplant: „Voraussichtlich Im Juli fliegen wir wieder nach Uganda.“