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/ ©Oliver Schröder/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt einen Stau.
Aktuell staut es sich.
Klagenfurt/Villach
10/11/2026
Aktuell

Frühverkehr: Hier musst du in Klagenfurt und Villach mehr Zeit einplanen

Im Kärntner Frühverkehr müssen Pendlerinnen und Pendler derzeit mit spürbaren Verzögerungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Auf der Süd Autobahn (A2) in Fahrtrichtung Italien staut es sich aktuell im Bereich der Abfahrt Villach-Faaker See. Auch im Villacher Stadtgebiet selbst, insbesondere auf der Ossiacher Zeile und der Tiroler Straße, kommt es zu Verzögerungen.

Auch in Klagenfurt staut es sich

In Klagenfurt sorgt zudem eine Sperre der Theatergasse für Einschränkungen: Wegen Asphaltierungsarbeiten ist der Abschnitt zwischen Heuplatz und Stadttheater nicht befahrbar. Als Ausweichmöglichkeit steht der St. Veiter Ring zur Verfügung, während die Durchfahrt vom Stadttheater kommend weiterhin offen ist, berichtet „Antenne Kärnten“.

Was Fahrerinnen und Fahrern empfohlen wird

Wer die Möglichkeit hat, sollte die betroffenen Bereiche großräumig umfahren oder entsprechend mehr Fahrzeit einplanen.

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