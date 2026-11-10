Sexleben als Urteilsbegründung: Kein Schadenersatz für Kärntner nach Quad-Unfall

Ein 21-Jähriger verletzte sich bei einem Quad-Unfall schwer, erhält aber vorerst keinen Schadenersatz. Das Gericht wertete unter anderem sein Sexualverhalten.

Nach einem schweren Unfall forderte ein 21-jähriger Lenker 13.000 Euro Schadenersatz. Das Landesgericht Innsbruck wies die Klage ab und bezog dabei auch das Privatleben des Klägers in die Begründung ein.

Nach einem schweren Unfall forderte ein 21-jähriger Lenker 13.000 Euro Schadenersatz. Das Landesgericht Innsbruck wies die Klage ab und bezog dabei auch das Privatleben des Klägers in die Begründung ein.

Nach einem schweren Quad-Unfall im Sommer 2024 in Kitzbühel hat das Landesgericht Innsbruck die Schadenersatzklage eines 21-jährigen Kärntners über 13.000 Euro gegen einen Verleihbetrieb abgewiesen.

Schwere Verletzungen im Genitalbereich

Bei dem Sturz über eine Böschung war der junge Mann auf einem Baumstamm gelandet und erlitt schwere Verletzungen im Genitalbereich, deren Folgen ihn bis weit ins Jahr 2025 begleiteten, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Obwohl ein Sachverständiger gravierende Mängel an drei der vier Reifen feststellte und das Fahrzeug als nicht verkehrs- und betriebssicher einstufte, verweigerte das Gericht die Entschädigung.

Riskantes Sexualverhalten?

Neben einem Fahrfehler, der laut Gutachten mit intakten Reifen ausgleichbar gewesen wäre, und einer versäumten Vorkontrolle durch den Fahrer zog das Gericht überraschend auch das Privatleben des Klägers heran. Im Urteil heißt es: „Die von der damaligen Zeugin bei der Polizei geschilderten hobbymäßigen Rennen in Verbindung mit dem vom Kläger selbst geschilderten riskanten Sexualverhalten (häufiger Geschlechtsverkehr mit vielen Partnern) sind Indizien für eine Risikoneigung und damit auch ein riskanteres Fahrverhalten des Klägers, was für eine extreme Nutzung des Quads – wie vom Sachverständigen als Unfallursache angeführt – spricht.“

Berufung in die Wege geleitet

Der Kläger reagierte fassungslos und erklärte: „Ich empfinde das als entwürdigend und diskriminierend, dass man vor Gericht auf seine Sexualität reduziert wird.“ Gegen die Gerichtsentscheidung hat er bereits eine Berufung in die Wege geleitet, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert