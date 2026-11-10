Country-Song von Kärntnerin läuft in zehn Ländern im Radio

Was mit einem Besuch bei einem Westernreitturnier in Italien begann, entwickelte sich für eine Kärntner Musikerin zu einer internationalen Erfolgsgeschichte. Ihr Country-Pop-Song wurde mittlerweile in 10 Ländern im Radio gespielt.

Von Kärnten bis nach Australien, Kanada und Brasilien: Die Musik der Kärntner Singer-Songwriterin Katrin Seebacher hat es mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus geschafft. Ihr Country-Pop-Song „The Winner Takes It All“ wurde bereits von Radiostationen in zehn Ländern auf vier Kontinenten gespielt, wie sie gegenüber 5 Minuten erzählte. Und alles begann mit einem Besuch bei einem Westernreitturnier in Italien.

Westernreitturnier brachte die Inspiration

Im November 2024 besuchte Seebacher die „Futurity“ im italienischen Cremona. Vor allem die Atmosphäre abseits der Bewerbe blieb ihr in Erinnerung. „Besonders inspiriert haben mich die vielen Menschen, die dort gemeinsam Line Dance getanzt haben. Diese Lebensfreude, die Begeisterung für die Musik und das Gemeinschaftsgefühl haben mich mitgerissen“, schildert sie. Dieses Gefühl wollte sie in einem eigenen Country-Song festhalten. So entstand „The Winner Takes It All“, ein Lied über Mut, Durchhaltevermögen und den Glauben an die eigenen Träume.

Internationale Musikmagazine wurden aufmerksam

Dass ihre Musik einmal ein derart großes Publikum erreichen würde, hätte sich die Kärntnerin damals wohl kaum gedacht. Neben Radiosendern in Österreich, Deutschland und Italien spielten unter anderem auch Stationen in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien ihren Song. Zudem berichteten internationale Musikmagazine wie „Americana UK“ über die Musikerin. „Wenn ein Lied, das aus einem persönlichen Erlebnis entstanden ist, Menschen über Ländergrenzen hinweg erreicht, ist das für mich etwas ganz Besonderes“, freut sich Seebacher.

Kärntner Wurzeln bleiben wichtiger Teil ihrer Musik

Die Musikerin stammt ursprünglich aus Rennweg am Katschberg und lebt heute im Rosental. Schon als Kind spielte sie Klavier, später kamen Klarinette und Gesang dazu. Viele Jahre stand sie im Musicalbereich auf der Bühne, bevor sie nach einer längeren Pause wieder begann, sich verstärkt ihrer eigenen Musik zu widmen. Heute schreibt und produziert sie ihre Songs selbst. Dabei beschränkt sie sich keineswegs auf englische Texte: Auch italienische Lieder und Songs im Kärntner Dialekt gehören zu ihrem Repertoire. Ihre musikalische Philosophie bringt sie mit dem Motto „Country meets Mountains“ auf den Punkt. Denn für Seebacher steht fest: Country-Musik muss nicht unbedingt aus Nashville kommen.