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/ ©Canva Montage
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Trinkwasser und ein Stopzeichen.
Zur Notwasserversorgung im Kirchweg stellt die Gemeinde St. Georgen am Längsee 10-Liter-Kanister bereit.
St. Georgen am Längsee
10/11/2026
Wasserversorgung

Wassermangel: Notversorgung in Kärntner Gemeinde eingerichtet

In St. Georgen am Längsee wurde wegen akuter Wasserknappheit eine Notversorgung eingerichtet. Im Kirchweg stehen Hydrant und Kanister bereit.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Dass es in der ein oder anderen Gemeinde in diesem Jahr Wasserknappheit gab, ist nichts Neues. Auch am heutigen Vormittag informiert die Gemeinde St. Georgen am Längsee, dass im Kirchweg die Notwasserversorgung aktiviert wurde.

„Kümmern uns um eine Lösung“

„Da es im Bereich der Wasserversorgung Burgstallerquelle akut zu einer Wasserknappheit gekommen ist, stellen wir im Bereich Kirchweg beim Hydranten eine vorübergehende Notwasserversorgung zur Verfügung“, heißt es seitens der Gemeinde. Dort befinden sich mittlerweile ein Wasserentnahmehahn sowie 10-Liter-Wasserkanister zur freien Entnahme. „Wir kümmern uns gemeinsam mit den Betreibern um eine Lösung“, heißt es abschließend.

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