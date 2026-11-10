Wassermangel: Notversorgung in Kärntner Gemeinde eingerichtet

In St. Georgen am Längsee wurde wegen akuter Wasserknappheit eine Notversorgung eingerichtet. Im Kirchweg stehen Hydrant und Kanister bereit.

Dass es in der ein oder anderen Gemeinde in diesem Jahr Wasserknappheit gab, ist nichts Neues. Auch am heutigen Vormittag informiert die Gemeinde St. Georgen am Längsee, dass im Kirchweg die Notwasserversorgung aktiviert wurde.

„Kümmern uns um eine Lösung“

„Da es im Bereich der Wasserversorgung Burgstallerquelle akut zu einer Wasserknappheit gekommen ist, stellen wir im Bereich Kirchweg beim Hydranten eine vorübergehende Notwasserversorgung zur Verfügung“, heißt es seitens der Gemeinde. Dort befinden sich mittlerweile ein Wasserentnahmehahn sowie 10-Liter-Wasserkanister zur freien Entnahme. „Wir kümmern uns gemeinsam mit den Betreibern um eine Lösung“, heißt es abschließend.