Mit Kärntner Liedern um die Welt: Chor erlebt unvergessliche Chinareise

Für die Chorgemeinschaft Wieting ging es kürzlich ins ferne China. Dort sorgten die Sängerinnen und Sänger mit heimischen Klängen für Begeisterung und erlebten eine Reise, die ihnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Chorgemeinschaft Wieting machte sich gemeinsam mit dem Chor des Club Carinthia aus Wien auf zu einer außergewöhnlichen Reise. Im Rahmen eines internationalen Kulturaustausches besuchten die Sängerinnen und Sänger mehrere chinesische Städte und brachten dabei ein Stück Kärnten nach Fernost. In den sozialen Medien schwärmt die Chorgemeinschaft nun von einer „unvergesslichen Reise voller Musik, Kultur und besonderer Begegnungen“.

Auftritt vor internationalen Ehrengästen

Die Reise führte die Chöre unter anderem in die Millionenstadt Chengdu sowie nach Meishan, Leshan, Qianwei und Emeishan. Neben zahlreichen kulturellen Eindrücken standen natürlich auch musikalische Auftritte auf dem Programm. Ein besonderer Höhepunkt war der Empfang des Österreichischen Generalkonsulats anlässlich des Nationalfeiertags. Dort durften die Sängerinnen und Sänger vor zahlreichen internationalen Ehrengästen auftreten. Auch an einer Universität wurde gemeinsam musiziert: Bei einem Konzert mit chinesischen Gesangs- und Tanzgruppen trafen österreichische Klänge auf chinesische Traditionen.

Steirische Harmonika sorgte für Begeisterung

Für einen besonderen musikalischen Moment sorgte laut Chorgemeinschaft auch Matthias, der seine Steirische Harmonika mit nach China genommen hatte. „Für Begeisterung sorgte auch unser Matthias, der mit seiner Steirischen Harmonika ein Stück österreichische Volksmusik nach China brachte und damit die Herzen des Publikums eroberte!“, berichtet der Chor.

Musik kennt keine Grenzen

Doch nicht nur die Auftritte werden den Kärntnerinnen und Kärntnern in Erinnerung bleiben. Besonders beeindruckt zeigten sie sich von der Gastfreundschaft und den vielen Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen habe die Musik alle miteinander verbunden. „Wir nehmen unzählige schöne Erinnerungen, neue Freundschaften und unvergessliche Eindrücke mit nach Hause!“, zieht die Chorgemeinschaft auf Facebook Bilanz. Und eines hat die Reise nach China für die Sängerinnen und Sänger einmal mehr gezeigt: Musik kennt tatsächlich keine Grenzen.