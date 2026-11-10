So stark belasten Autos und Co. Kärntens Klimabilanz

Während Kärnten in anderen Bereichen seine Treibhausgas-Emissionen deutlich reduzieren konnte, sieht es beim Verkehr anders aus. Seit 1990 ist der CO₂-Ausstoß in diesem Bereich um fast 40 Prozent gestiegen.

Autos, Lastwagen und andere Fahrzeuge belasten Kärntens Klimabilanz erheblich. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten des Umweltbundesamts. Demnach verursachte der Verkehr im Jahr 2024 rund 1,41 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das entspricht 39 Prozent der gesamten Emissionen Kärntens. Besonders auffällig ist die langfristige Entwicklung: Während andere Bereiche ihre Emissionen deutlich senken konnten, liegt der Verkehr noch immer weit über dem Niveau von 1990.

Fast 40 Prozent mehr als vor 34 Jahren

Im Vergleich zu 1990 stiegen die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs um rund 395.000 Tonnen beziehungsweise knapp 40 Prozent. Kein anderer Sektor in Kärnten verzeichnete in diesem Zeitraum einen derart starken Anstieg. Ganz anders entwickelte sich die Situation bei Gebäuden. Dort konnten die Emissionen seit 1990 um rund 70 Prozent beziehungsweise 681.000 Tonnen reduziert werden. Auch im Energiesektor gab es einen deutlichen Rückgang um rund 433.000 Tonnen. Allerdings zeigt sich beim Verkehr inzwischen ebenfalls eine Verbesserung: Gegenüber dem Höchststand im Jahr 2019 gingen die Emissionen um rund 360.000 Tonnen beziehungsweise 20 Prozent zurück.

Habt ihr ein privates Auto? Ja. Sogar mehrere. Nein, aber einen Firmenwagen. Bin mit den Öffis unterwegs. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kärnten österreichweit auf Platz drei

Im Bundesländervergleich fällt Kärnten beim verkehrsbedingten CO₂-Ausstoß pro Kopf besonders auf. Mit durchschnittlich 2.475 Kilogramm pro Einwohner und Jahr liegt das Bundesland laut VCÖ auf dem dritthöchsten Platz in Österreich. Dabei spielt auch der Transitverkehr eine Rolle. Denn für die Berechnung wird erfasst, wie viel Treibstoff im jeweiligen Bundesland getankt wird. Auch Lastwagen, die Kärnten lediglich durchqueren und hier tanken, schlagen sich somit in der Bilanz nieder. Der VCÖ fordert deshalb Maßnahmen gegen den Lkw-Transit. Unter anderem spricht sich die Organisation dafür aus, die rechtlich möglichen Lkw-Mautsätze stärker auszuschöpfen. Laut einer Studie der Arbeiterkammer entgehen Österreich durch die derzeitige Gestaltung der Lkw-Maut jährlich rund 450 Millionen Euro an möglichen Einnahmen.

Mehr Busse, Bahnen und Radwege gefordert

Um die Emissionen weiter zu reduzieren, sieht der VCÖ vor allem beim öffentlichen Verkehr und beim Radfahren Handlungsbedarf. Gefordert werden bessere Bus- und Bahnverbindungen, zusätzliche Radwege sowie mehr Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden. Auch die Koralmbahn wird als Beispiel für Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr genannt. Eine weitere Möglichkeit, die Emissionen im Straßenverkehr zu senken, sieht die Mobilitätsorganisation in der Elektromobilität. Ende September 2026 waren in Kärnten mehr als 16.500 Elektroautos zugelassen. Für VCÖ-Experte Schwendinger steht fest: „Der Verkehr ist in Kärnten der größte Problembereich beim Klimaschutz.“ Um die Emissionen weiter zu senken, brauche es daher zusätzliche Maßnahmen.