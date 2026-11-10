Lagerhaus schließt Filiale in Kärnten

Eine Veränderung steht den Kunden des Lagerhauses in Spittal an der Drau bevor. Wie die „Unser Lagerhaus“ Warenhandelsgesellschaft am Dienstag, dem 10. November 2026, bekannt gab, wird der Standort mit 31. Jänner 2027 endgültig geschlossen. Grund dafür sind auslaufende vertragliche Vereinbarungen. Eine Einigung über eine langfristige Fortsetzung des Mietverhältnisses konnte laut Unternehmen nicht erzielt werden.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Welche Folgen die Schließung für die Beschäftigten hat, ist derzeit noch offen. Das Unternehmen betont, dass es das Fachwissen und die Erfahrung der Mitarbeiter erhalten möchte. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werde deshalb nach Alternativen gesucht. Dabei sollen auch die persönlichen Wünsche der Betroffenen berücksichtigt werden. „Wir haben diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen. Als verantwortungsvolles Unternehmen müssen wir unsere Standorte so aufstellen, dass sie im Wettbewerb bestehen und dass diese gesamtwirtschaftlich erfolgreich sind“, erklärt Geschäftsführer Christoph Gasser. Wie viele Beschäftigte von der Schließung betroffen sind, geht aus der Aussendung nicht hervor.

Diese Lagerhaus-Standorte gibt es im Umkreis

Für Kunden aus Spittal verweist das Unternehmen künftig auf die umliegenden Lagerhäuser in Gmünd, Radenthein und Pusarnitz. Diese sollen die Versorgung der Region weiterhin sicherstellen. Zudem wird laut Geschäftsführer Karl Spiess-Knafl nach einer neuen Lösung für Spittal gesucht. „Wir stehen zur Region Oberkärnten, und arbeiten daran, für den Standort Spittal/Drau eine zukunftsfähige Lösung zu entwickeln“, erklärt er.

4,5 Millionen Euro für neues Lagerhaus

Während der Standort in Spittal schließt, investiert das Unternehmen an anderer Stelle in Oberkärnten. In Paternion-Feistritz wird ein Lagerhaus um rund 4,5 Millionen Euro neu errichtet. Der neue Standort soll ab März 2027 für Kunden geöffnet sein und ein größeres Sortiment bieten.