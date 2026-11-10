1.000 Meter an Lichterketten: Kärntner verwandelt Hof wieder in Weihnachtsdorf

In Ettendorf im Lavanttal verwandelt Benjamin Tömel seine Leidenschaft für Lichter auch heuer wieder in ein beeindruckendes Adventsspektakel. Das dritte Jahr in Folge hat er wieder investiert und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Kein Unbekannter

Tömel selbst ist in der Region kein Unbekannter: Zum einen ist er als Wachtelbauer aktiv, andererseits ist er auch ein Fan von Weihnachtsbeleuchtungen. Die Liebe zum Lichterglanz ist keine spontane Idee. Sie begleitet ihn seit seiner Kindheit. „Mich haben die ganzen Beleuchtungen zur Weihnachtszeit schon immer fasziniert“, erzählt er im abgelaufenen Jahr gegenüber 5 Minuten. Vor zwei, drei Jahren begann er schließlich, seinen eigenen Wohnort konsequent in ein Weihnachtsdorf zu verwandeln. Auslöser war ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin über Weihnachtsdeko – wir berichteten ausführlich.

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Zwei ganz besondere Tage

2025 wagte Tömel einen neuen Schritt. Am 13. Dezember lud er erstmals zum Adventmarkt „Adventzauber im Lichtermeer“. Über 100 Besucherinnen und Besucher kamen zu ihm auf den Hof. „Die Nachfrage war recht groß, deswegen werde ich den Markt in diesem Jahr zwei Mal veranstalten, am 28. November und am 12. Dezember“, schildert er gegenüber 5 Minuten. Neu dabei sind diesmal auch Maskottchen, darunter der Weihnachtsmann und der Grinch, am 12. Dezember sind dann auch noch weitere Maskottchen dabei. Was er aus dem letzten Jahr dazugelernt hat? „Ich muss mehr Leute zum Arbeiten einteilen, damit ich mehr Zeit für die Gäste habe“, schildert er schmunzelnd. „Es ist richtig abgegangen“, setzt er fort.

1.000 Meter an Lichterketten

Bereits seit Mitte Oktober laufen die ersten Vorbereitungen. Das liegt vor allem daran, dass das Kontingent erweitert wurde. „Es kommen aufblasbare Figuren dazu und mehr Lichterketten“, so Tömel. Rund 600 Meter Lichterketten waren es im abgelaufenen Jahr, dieses Mal sind es etwa 1.000 Meter im Garten. Die Anzahl der Christbaumkugeln, knapp 700, bleibt unverändert. Nächste Woche, am Samstag, den 21. November, folgt die große Lichtprobe. Geht etwas nicht, wird nachgebessert. Die offizielle Aktivierung findet am Folgetag statt, also eine Woche vor dem ersten Weihnachtsmarkt.

©Benjamin Tömel Bereits seit Mitte Oktober laufen die ersten Vorbereitungen.

Was kostet der Spaß?

Von den Kosten her gab Tömel ebenso einen Einblick, vor allem, da die Anschaffung sehr teuer ist. Der Strompreis hingegen hält sich in Grenzen: „Ich habe letztes Jahr um die 70 Euro an Stromkosten durch die Beleuchtung gehabt“, so Tömel, welcher abschließend mit etwa 120 Euro in diesem Jahr rechnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 14:43 Uhr aktualisiert