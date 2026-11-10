Wegen Instagram-Video: Kärntnerin flatterte 26.000-Euro-Brief ins Haus

Ein gepostetes Instagramvideo wurde Monique Palle, Betreiberin der gleichnamigen Pferdepension nahe Sachsenburg, zum Verhängnis. Sie hat einen Beitrag vor etwa 2,5 Jahren mit dem Lied „Wickie und die starken Männer“ hinterlegt und veröffentlicht. Wenige Wochen später flatterte ihr ein Anwaltsschreiben ins Haus. Es handelte sich um eine Geldforderung in Höhe von 26.000 Euro.

Teure Lizenz-Falle

Der Grund: Palle hatte keine entsprechende Musiklizenz, um das Werk nutzen zu dürfen. „Ich dachte zuerst, es wäre ein Fake, da es per E-Mail kam und habe es dann einem befreundeten Polizisten gezeigt. Dieser schickte mich sofort zu einem Anwalt.“ Grundsätzlich ist es zwar erlaubt, eine Tonaufnahme als Teil eines Social-Media-Videos zu verwenden, jedoch nur, wenn dies ausschließlich zu privaten Zwecken geschieht und durch einen privaten Nutzer erfolgt. Palle jedoch hat dies über ihren Business-Account getan und damit „zum Zwecke der Bewerbung einer Ware, Dienstleistung oder eines Unternehmens„, wie es in der Mitteilung der Kanzlei heißt.

Kärntnerin warnt

„Mir war nicht bewusst, dass die Verwendung dieses Liedes ohne entsprechende Lizenz strafbar sein kann“, erklärt sie gegenüber 5 Minuten. Ihr sei das Lied sogar vorgeschlagen worden. „Mittlerweile weiß ich, dass RF (Rights-Free) daneben stehen muss, damit ich es lizenzfrei benutzen darf. Jemand, der das nicht weiß, fällt aber immer noch darauf rein.“ Darum möchte sie nun öffentlich darauf hinweisen. „Bitte lernt aus meinem Fehler! Ein einziges Lied kann richtig teuer werden“, so Palle. Und: „Besser zweimal nachhaken, ob alles erlaubt und sicher ist.“ Inzwischen ist es ihr dank anwaltlicher Unterstützung gelungen, die Forderung zumindest zu reduzieren. Insgesamt muss sie für „Wickie“ nun 6.366,92 Euro begleichen.