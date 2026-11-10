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/ ©Praxis Querkopf
Auf einem Bild in einem 5min.at Beitrag sind vier Personen beim errichten eines Querbeets zu sehen.
Barrierefreies Gärtnern im Garten des Hauses Michael in Obervellach.
Obervellach
10/11/2026
Mehrwert

Heimalltag bereichert: Neues barrierefreies Hochbeet in Obervellach

Im Oktober errichtete die Praxis Querkopf mit Bewohnern im Seniorenheim Haus Michael in Obervellach ein barrierefreies Hochbeet. Die Anlage namens „Querbeet“ ermöglicht selbstbestimmtes Garteln mit Rollstuhl und Rollator.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Im Garten des Seniorenheims Haus Michael in Obervellach steht seit Oktober ein neues, barrierefreies Hochbeet namens „Querbeet“. Gemeinsam mit den Bewohnern errichtete das Team der Praxis Querkopf die nachhaltige Anlage, die speziell auf Rollstühle und Rollatoren ausgelegt ist.

Platz für zwei Rollstühle

Geplant hat das Projekt Stefan Bergner, der dabei sein Wissen als Gärtner und Sozialarbeiter bündelt. Die Konstruktion bietet Platz für zwei Rollstühle oder Rollatoren gleichzeitig. Sie entstand im Rahmen der Initiative „Do fühl ma uns wohl“, die Urban Gardening für ältere Menschen zugänglich macht. Für das Haus Michael bedeutet das Projekt einen spürbaren Gewinn: „Das neue barrierefreie Hochbeet ist eine Bereicherung für unseren Alltag. Es gibt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, trotz körperlicher Einschränkungen selbstbestimmt zu gärtnern“, so Pflegedienstleitung Katrin Rainer. Interessierte können das neue Beet im Garten des Hauses Michael nach Voranmeldung bei der Praxis Querkopf besichtigen.

Auf einem Foto von einem Beitrag in 5min.at sind vier Personen beim errichten eines Querbeets zu sehen.
©Praxis Querkopf |
Bewohner des Hauses Michael errichteten mit dem Team der Praxis Querkopf das barrierefreie „Querbeet“.
Auf einem Foto von einem Beitrag in 5min.at ist eine Person beim errichten eines Querbeets zu sehen.
©Praxis Querkopf |
Bewohner des Hauses Michael errichteten mit dem Team der Praxis Querkopf das barrierefreie „Querbeet“.
Auf einem Foto von einem Beitrag in 5min.at sind zwei Personen beim errichten eines Querbeets zu sehen.
©Praxis Querkopf |
Bewohner des Hauses Michael errichteten mit dem Team der Praxis Querkopf das barrierefreie „Querbeet“.
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