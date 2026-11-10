Heimalltag bereichert: Neues barrierefreies Hochbeet in Obervellach

Im Garten des Seniorenheims Haus Michael in Obervellach steht seit Oktober ein neues, barrierefreies Hochbeet namens „Querbeet“. Gemeinsam mit den Bewohnern errichtete das Team der Praxis Querkopf die nachhaltige Anlage, die speziell auf Rollstühle und Rollatoren ausgelegt ist.

Platz für zwei Rollstühle

Geplant hat das Projekt Stefan Bergner, der dabei sein Wissen als Gärtner und Sozialarbeiter bündelt. Die Konstruktion bietet Platz für zwei Rollstühle oder Rollatoren gleichzeitig. Sie entstand im Rahmen der Initiative „Do fühl ma uns wohl“, die Urban Gardening für ältere Menschen zugänglich macht. Für das Haus Michael bedeutet das Projekt einen spürbaren Gewinn: „Das neue barrierefreie Hochbeet ist eine Bereicherung für unseren Alltag. Es gibt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, trotz körperlicher Einschränkungen selbstbestimmt zu gärtnern“, so Pflegedienstleitung Katrin Rainer. Interessierte können das neue Beet im Garten des Hauses Michael nach Voranmeldung bei der Praxis Querkopf besichtigen.