Pensionswelle in Kärnten: Jeder Vierte hört auf, aber wer macht die Arbeit?

Kärntens Wirtschaft droht ein schwerer Aderlass: Gerade als das Land von der einstigen Werkbank zur Hightech-Schmiede aufsteigt, gehen im Rekordtempo die Arbeitskräfte aus!

Die Zahlen der 45. Konjunkturerhebung der Arbeiterkammer (AK) Kärnten und des Joanneum Research die heute in Klagenfurt anlässlich einer Pressekonferenz präsentiert wurden, sprechen eine deutliche Sprache: In den nächsten zehn Jahren rollt eine gewaltige Pensionslawine über unser Land.

Der Schock in Zahlen: Fast 100.000 Kärntner gehen

Knapp 25 Prozent der Kärntner Bevölkerung sind bereits 65 Jahre oder älter, 2013 waren es gerade einmal 5 Prozent. Jetzt folgt der nächste Schub: Rund 93.000 Beschäftigte im Alter zwischen 55 und 64 Jahren verabschieden sich bis 2035 in den Ruhestand. Das Problem: Es kommt kaum noch Jugend nach. Der Pool der Menschen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) schrumpft unaufhaltsam. Und so ist die Prognose:

2013: 377.000 Menschen

2025: 356.000 Menschen

Prognose 2035: Nur noch rund 325.000 Menschen

AK-Präsident Günter Goach schlägt daher Alarm: „Ende 2025 haben wir knapp 25 Prozent der Bevölkerung, die 65 Jahre oder älter sind. Rund 93.000 Personen gehen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Das ist der demografische Wandel, der uns natürlich besonders trifft.“

Verrückte Arbeitswelt: Krise da, aber Chefs flehen um Personal

Das Kärntner Konjunkturbarometer liegt mit -6 Punkten zwar nach wie vor im leicht negativen Bereich, und der Aufschwung lässt auf sich warten. Doch statt Massenkündigungen herrscht bei vielen Personalverantwortlichen Nervosität: Betriebe halten ihr Personal trotz schwacher Auftragslage krampfhaft, so genanntes „Labor Hoarding“. Der Grund ist simpel: Wer heute gute Leute ziehen lässt, findet morgen niemanden mehr der nach kommt. Besonders hart trifft es Branchen wie das Bauwesen, den Verkehr, die Logistik und technische Berufe. Gleichzeitig bleibt der Wille zu wachsen ungebrochen: Rund 70 Prozent der Betriebe wollen trotz Rezession investieren, vor allem in Ersatzanschaffungen, Maschinen und bauliche Maßnahmen.

Vom Randstandort in die Champions League

Dabei blickt Kärnten auf eine historische Erfolgsgeschichte zurück. Eric Kirschner vom Joanneum Research betonte bei der Präsentation den gewaltigen Strukturwandel der letzten 45 Jahre: „1981 war Kärnten absolute europäische Randlage – das letzte Eck Richtung Ostblock, kaum erreichbar. Heute sind wir mitten in Europa. Wir spielen mit der Steiermark in einer Liga mit München, Braunschweig oder Stuttgart. Das ist Champions League, nicht Kreisklasse!“ Kärnten ist längst nicht mehr nur der Zulieferer mit einfacher Näh- und Schuhproduktion für ausländische Betriebe. Die Industrie hat sich hochgradig automatisiert, der Lakeside Park und Universitäten sorgen für Spitzenforschung und Hochtechnologie. Doch der Motor gerät ins Stottern, wenn die Hände fehlen.

©Helge Bauer/AK „Wichtig ist, die inländischen Potenziale besser zu nutzen – etwa durch den Ausbau der flächendeckenden Kinderbetreuung“, fordert Günther Goach.

Drama um Über-60-Jährige

In den vergangenen Jahrzehnten fingen Frauen die Lücke in der Beschäftigung fast im Alleingang auf: Während die Zahl der männlichen Beschäftigten stagnierte, kletterte die Gesamtzahl der Erwerbstätigen von 235.000 (2013) auf über 246.000 (2025). Doch diese stille Reserve ist aufgebraucht, die Erwerbsquoten haben sich weitgehend angeglichen. Gleichzeitig sorgt die gesetzliche Anhebung des Pensionsalters für ein absurdes Statistik-Drama: Die Arbeitslosigkeit bei Frauen über 60 schoss zuletzt um 43 Prozent nach oben, weil Betriebe sie oft nicht mehr einstellen.

Was jetzt passieren muss

Um den drohenden Stillstand abzuwenden, sieht AK-Präsident Günter Goach dringenden Handlungsbedarf und fordert spürbare Verbesserungen für die Menschen im Land. Zuerst müsse das Potenzial daheim voll ausgeschöpft werden. „Wichtig ist, die inländischen Potenziale besser zu nutzen, etwa durch den Ausbau der flächendeckenden Kinderbetreuung“, betont Goach. Nur wenn Betreuungsplätze verlässlich da sind, können vor allem Frauen ihre Arbeitszeit aufstocken. Ebenso wichtig sei aber auch: „Es ist wichtig, dass wir die Leute länger in Beschäftigung halten können. Wir brauchen Arbeitsplätze, damit die Menschen möglichst bis zum Pensionsantrittsalter in Beschäftigung bleiben können.“

Doch Kärnten wird die klaffende Lücke aus eigener Kraft allein nicht schließen können. Damit qualifizierte Fachkräfte von außen überhaupt kommen und bleiben, appelliert der AK-Chef vor allem beim Thema Wohnen an die Politik: „Ein guter Wirtschaftsstandort braucht auch gute Wohnverhältnisse. Es ist wichtig, dass genügend günstiger Wohnraum zur Verfügung steht.“ Neben bezahlbaren Wohnungen brauche es laut Goach auch internationale Schulen und verlässliche Angebote für Familien, um Kärnten für Top-Leute attraktiv zu machen. Großen Rückenwind sieht er dabei in der Koralmbahn, die den gesamten Wirtschaftsraum Süd zusammenschweißt und Betrieben den Zugang zu einem deutlich größeren Fachkräftepool sichert.

Das Fazit der Experten ist unmissverständlich: Kärntens Wirtschaft steht exzellent da, doch wenn die Politik die Weichen für Arbeitskräfte jetzt nicht neu stellt, frisst die Demografie den hart erarbeiteten Wohlstand auf.

Pensionswelle & Personalnot: Die Daten der AK-Erhebung Die Erhebung der AK Kärnten und des Joanneum Research (188 Betriebe mit rund 60.000 Beschäftigten) belegt den tiefgreifenden Wandel: Während das Konjunkturbarometer mit -6 Punkten zwar verhalten bleibt, planen dennoch 68,1 % der Unternehmen Investitionen, 60 % suchen Personal und knapp 60 % (59,7 %) klagen über akuten Fachkräftemangel. Gleichzeitig rollt eine beispiellose Überalterungswelle auf das Land zu: Ende 2025 waren bereits 24,7 % der Bevölkerung 65 Jahre oder älter, und in den nächsten zehn Jahren gehen 93.000 Personen (Altersgruppe 55–64 Jahre) in Pension. Da die Jugend dies keineswegs ausgleichen kann, schrumpft die Erwerbsbevölkerung (15–64 Jahre) von 377.000 (2013) über aktuell 356.000 auf prognostizierte 325.000 Personen im Jahr 2035. Dass die Zahl der Erwerbstätigen zuletzt dennoch bei 246.000 gehalten werden konnte, ist allein der Zuwanderung zu verdanken, da der Anteil ausländischer Beschäftigter von 29.000 (2013) auf 46.000 stieg – ohne sie würden Kärnten heute rund 18.000 Arbeitskräfte fehlen.

Hier geht es zu allen Details der Umfrage!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 15:30 Uhr aktualisiert