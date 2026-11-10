Kärntner haben abgestimmt: Das sind die schönsten Plätze im Land

Gmünd und der Wolayersee gehören zu den schönsten Reisezielen 2027. Nach der Prämierung durch 1000things stimmten Leser auf Social Media ab. Von Bergseen bis zur Heimat: Sie wählten ihre schönsten Plätze im Bundesland.

Großer Erfolg für Kärnten bei den Reisezielen 2027: Die Plattform 1000things kürte die Künstlerstadt Gmünd und den Wolayersee unter die Top 10 der schönsten Reiseziele. Eine Jury bewertete dabei Kriterien wie Erreichbarkeit, Mobilität, Freizeitwert sowie das kulturelle und kulinarische Angebot. Auf diesen Erfolg hin hat 5 Minuten die Community gefragt, welcher Ort im Bundesland für sie persönlich der schönste ist. Die Antworten zeigen eine bunte Vielfalt quer durch das Land.

Leser küren ihre Favoriten

Über Instagram stimmte die Community über ihre persönlichen Sehnsuchtsorte ab. Neben dem prämierten Wolayersee wurden vor allem der Faaker See, der Weißensee und Velden am Wörthersee genannt. Auch Berg- und Naturziele wie die Nockberge, die Turracher Höhe, das Mölltal, die Tscheppaschlucht, der Großglockner und der Dobratsch standen hoch im Kurs. Bei den Orten fielen Stimmen auf Villach, Ferlach, Köstenberg oder Rosenbach.

Blick abseits bekannter Pfade

Ziel der Reihung von 1000things sei es, zu neuen Erlebnissen abseits des Bekannten zu inspirieren und Orte mit ehrlichem Charakter vor den Vorhang zu holen, betont Eva Hettegger, Head of Content bei 1000things. Die doppelte Top-10-Platzierung zeigt: Sowohl Fachjury als auch die Kärntner Leserschaft schätzen die landschaftliche und regionale Vielfalt im Land.