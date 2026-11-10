Kärntens Wirtschaft im Wandel: Zwischen Erholung und Personalmangel

Kärntens Wirtschaft fasst wieder Fuß, kämpft aber mit einer spürbaren Personalnot. Das belegt die Konjunkturumfrage der Arbeiterkammer Kärnten unter 190 Betriebsräten. Firmen suchen wieder mehr Mitarbeiter, doch die passenden Fachkräfte fehlen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, werden in den nächsten zehn Jahren 93.000 Beschäftigte in den Ruhestand gehen – aber nur rund 72.000 Jugendliche rücken nach. Bis 2035 droht ein weiterer Rückgang um rund 30.000 Erwerbstätige.

Leichte Erholung, akuter Personalmangel

Laut AK-Konjunkturerhebung unter rund 190 Kärntner Betriebsrät:innen, hellt sich die Stimmung in den Betrieben leicht auf: Mehr Betriebe planen wieder Einstellungen, und das Niveau bei den Lehrlingen bleibt stabil. Dennoch bremst der Personalmangel. Besonders betroffen sind das Bauwesen (88,9 Prozent) sowie der Bereich Verkehr und Lagerei (75 Prozent). Erfreulich ist, dass die Investitionen beständig bleiben. Allerdings warnt Jürgen Kopeinig, Abteilungsleiter für Wirtschafts- und Steuerpolitik der AK Kärnten, dass Firmen für künftige Projekte vermehrt andere Standorte in Betracht ziehen.

KI verändert den Arbeitsmarkt

Viele heimische Unternehmen sind nicht auf die mit Künstlicher Intelligenz einhergehenden Veränderungen vorbereitet. Die AK-Konjunkturumfrage ergab: Nur rund die Hälfte verfügt über eine langfristige Qualifizierungsstrategie für den Umgang mit KI. Stark angekommen ist das Thema etwa in der IT-Branche, der Energie- und Wasserversorgung, im Bankensektor und in der Industrie. Es kommt zu Veränderungen in den Tätigskeitsbereichen, ein Drittel der Unternehmen sieht ebenso einen Rückgang einzelner Arbeitsplätze.

Zuwanderung und Koralmbahn nutzen

„Hinter jeder Konjunkturkurve stehen Menschen, Arbeitsplätze und Zukunftsaussichten“, betont AK-Präsident Günther Goach und knüpft daran einen klaren Forderungskatalog. Bund und Land müssten den Hochtechnologiestandort Kärnten durch gezielte Investitionsanreize sowie mehr Forschung und Entwicklung absichern. Um die Personallücke zu schließen, pocht die AK neben einer aktiven Fachkräftezuwanderung mit passendem Integrationsservice auch auf die Koralmbahn als Schlüssel zum überregionalen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig gelte es, inländische Potenziale besser zu heben – etwa durch den Ausbau ganztägiger Kinderbetreuung, flexible Übergänge in die Pension und gesunde Arbeitsbedingungen im Alter. Beim Vormarsch Künstlicher Intelligenz verlangt die Interessensvertretung klare Schutzstandards und mehr Weiterbildungsbudget in den Firmen. Zudem fordert Goach mehr gemeinnützigen Wohnbau zur Stützung der Bauwirtschaft, ein finanziell top ausgestattetes AMS sowie einen Weiterbildungsfonds für Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden; einer Kürzung der Lohnnebenkosten erteilt er hingegen eine Absage.