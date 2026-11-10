Unfall auf der Südautobahn: Auto krachte bei Wolfsberg in Leitschiene

Dienstagnachmittag krachte ein Klagenfurter auf der A2 Südautobahn bei Wolfsberg mit seinem Auto in die Leitschiene. Seine Beifahrerin wurde dabei verletzt.

Dienstagnachmittag, um 16.20 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Klagenfurter mit seinem Wagen auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien. Im Bereich Wolfsberg prallte das Auto aus bisher unbekannter Ursache gegen die rechte Leitschiene. Die 56-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Verletzte wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg transportiert. Neben Rettungsdienst und Autobahnpolizei standen die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Wolfsberg im Einsatz. Warum das Auto auf dem Autobahnabschnitt bei Wolfsberg von der Fahrbahn abkam und mit der Leitschiene kollidierte, ist noch unklar.