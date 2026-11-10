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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Polizeiwappen an einer Uniform.
Mehrere Diebstähle beschäftigten dieser Tage die Polizei im Bezirk Völkermarkt.
Bezirk Völkermarkt,
10/11/2026
Polizei ermittelt

Kärntnerin lockt Nachbarin aus Wohnung und stiehlt vierstelligen Betrag

Eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt geriet in den Fokus der Polizei, nachdem eine Bankomatkarte, E-Cards und ein vierstelliger Euro-Betrag aus einer Wohnung gestohlen wurden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
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Unter dem Vorwand, dass in ihrer Wohnung im 2. Stock eines Mehrparteienhauses im Bezirk Völkermarkt ein Bewegungsalarm losgegangen sei, lockte die Frau ihrer 45-jährige Nachbarin aus deren Wohneinheit. Während diese nach oben ging, um Nachschau zu halten, schlich sich die 20-Jährige in deren Apartment und stahl eine Ringmappe mit Bankomatkarte, E-Cards und einen 4-vierstelligen Eurobetrag gestohlen. Das rief die Polizei auf den Plan.

Polizei nahm Ermittlungen auf

„Das gesamte Bargeld konnte in der Wohnung der 20-jährigen aufgefunden und sichergestellt werden“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Ringmappe hatte sie in den Völkermarkter Stausee geworfen. „Bei einer Nachsuche konnten Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Peratschitzen und Völkermarkt noch zwei E-Cards auffinden.“

Weiterer Diebstahl aufgedeckt

Weiters steht die Frau im Verdacht, ein Paket einer Nachbarin gestohlen zu haben, welches im Stiegenhaus deponiert worden war. Dieses wurde von den Polizisten im Hausmüll entdeckt und ebenfalls sichergestellt. Die Frau ist zu beiden Delikten geständig. Sie wird angezeigt.

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