Landesregierung im Dialog mit Jugendlichen aus ganz Kärnten

Am 24. November treffen rund 100 Jugendliche im kärnten.museum auf die Kärntner Landesregierung. Beim ersten Kärntner Jugenddialog diskutieren sie über Bildung, Wohnen und Jobs. Die Anmeldefrist läuft noch bis 18. November.

Beim ersten Kärntner Jugenddialog am 24. November im kärnten.museum steht die Meinung der Jugend im Mittelpunkt. Welche Veränderungen nötig sind, damit junge Menschen gut leben können, was Jugendliche sich für ihre Zukunft wünschen und mehr soll beantwortet werden. Rund 100 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren treffen am 24. November auf alle sieben Mitglieder der Kärntner Landesregierung. In Workshops beschäftigen sie sich mit Themen wie Bildung, Berufschancen, Mobilität, leistbarem Wohnen, Freizeitangeboten und Zusammenhalt. Anschließend steht eine Diskussion mit den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern an.

Anmeldefrist verlängert

Jugendlandesrat Peter Reichmann (SPÖ) ruft zur Anmeldung auf. Die Anmeldefrist wurde bis 18. November verlängert. Infos zur Anmeldung sind auf der offiziellen Website zu finden. Das Land Kärnten übernimmt die Fahrtkosten für die Teilnehmenden, während die Schulleitungen um eine Unterrichtsbefreiung für interessierte Kinder und Jugendliche ersucht wurden.