Südkärnten und Lavanttal: Startschuss für neuen Tourismusvorstand

Der neue Tourismusverband Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal hat seinen Vorstand gewählt. An der Spitze steht Andreas Kristan. Das Gremium stellt nun die Weichen für die touristische Zukunft der Region.

Mit der Wahl eines Vorstands des neuen Tourismusverbandes Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal erfolgte ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung des Kärntner Tourismusgesetzes und zur Neuausrichtung der regionalen Tourismusorganisation.

Zusammensetzung des neuen Vorstandes

Zum Vorsitzenden wurde Andreas Kristan gewählt, sein Stellvertreter ist Alexander Jesse, die Finanzen übernimmt Nina Brumnik. Die operative Geschäftsführung liegt bei Robert Karlhofer. Um die gesamte Region abzubilden, gehören dem Gremium neben Touristikern aus Hotellerie, Gastronomie und Kultur auch Vertreter der nächtigungsstärksten Gemeinden an – darunter der Bürgermeister von St. Kanzian, Thomas Krainz (SPÖ), Wolfsberger Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) und Dieter Dohr (Bad St. Leonhard). Ziel der breit aufgestellten Führung ist es, das Angebot branchenübergreifend weiterzuentwickeln und Kooperationen, etwa im grenzüberschreitenden Geopark Karawanken, zu stärken.

©KSL/Herk Die Spitze des Tourismusverbandes Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal mit Landesrat Schuschnig V.l.: Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig, Vorstandsvorsitzender Andreas Kristan, Finanzreferentin Nina Brumnik, Stellvertreter Alexander Jesse.

Partnerschaftliches Miteinander

Laut Andreas Kristan will der neue Tourismusverband auf die bereits hervorragende Vorarbeit der Tourismusorganisationen aufbauen. „Unser Ziel ist es, die Stärken unserer beiden Erlebnisräume gezielt weiterzuentwickeln, die Interessen unserer Tourismusbetriebe zu vertreten und gemeinsam mit den Gemeinden und Partnern die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.“, so Kristan. Entscheidend sind für den Vorsitzenden ein partnerschaftliches Miteinander, klare Entscheidungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit den verfügbaren Mitteln. Der Verband möchte eine Region ohne Grenzen schaffen und die Angebote an den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste orientieren.

Kontrollausschuss und nächste Schritte

Zur Sicherung von Transparenz und ordnungsgemäßer Gebarung hat die Vollversammlung zudem einen Kontrollausschuss bestellt, dem neben Touristikern auch Bürgermeisterin Maria Knauder (St. Andrä, SPÖ) und Stadtrat Bernhard Sutterlütty (Völkermarkt, ÖVP) angehören. Nach der Führungswahl konzentriert sich der neue Verband nun auf den Aufbau der Strukturen, die Budget- und Investitionsplanung für 2027 sowie ein regionales Tourismuskonzept. Zudem wird ein Vertreter in den Infrastruktur- und Mobilitätsbeirat des Landes Kärnten entsandt, um regionale Verkehrsinteressen direkt auf Landesebene einzubringen.