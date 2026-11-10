Diabetes-Aktion in Kärnten: Bei 43 Prozent waren Werte auffällig

Um Diabetes frühzeitig zu erkennen: Im Oktober führte das Land Kärnten gemeinsam mit Kärntner Apothekerkammer kostenlose Langzeit-Blutzuckertests durch. Vor allem Männer zeigten erhöhte Werte.

Die Ergebnisse der Kärntner Diabetes-Vorsorgeaktion zeigen einen klaren Handlungsbedarf. In 64 Apotheken ließen 5.869 Personen ihren Langzeitblutzucker messen. Das Ergebnis: 43 Prozent der Getesteten hatten auffällige Befunde – bei rund jeder dritten Person bestand Verdacht auf Prädiabetes, bei jeder 15. auf Diabetes. Besorgniserregend: Männer schnitten im Schnitt schlechter ab als Frauen. Während 5,2 Prozent der Frauen im Diabetes-Bereich lagen, betrug die Quote bei Männern 8,9 Prozent.

Früherkennung kann Folgeerkrankungen verhindern

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) streicht die Chance der Aktion heraus: „Gerade bei Prädiabetes können Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und gezielte Maßnahmen das Risiko einer Diabeteserkrankung deutlich senken.“ Eine rasche Abklärung sei essenziell, da die Vorstufe noch umkehrbar ist. „Damit geben wir Menschen mit erhöhten HbA1c-Werten die Möglichkeit, von Diabetes zurück zu Prädiabetes und von Prädiabetes zurück zu normalen Zuckerwerten zu kommen“, so Prettner. Fachlich wurde das Projekt von Sandra Zlamal-Fortunat, Leiterin der Diabetes-Ambulanz am Klinikum Klagenfurt, begleitet. Sie hebt hervor: „Diabetes verursacht oft lange Zeit keine eindeutigen Beschwerden – wenn man etwas bemerkt, ist die Erkrankung häufig bereits fortgeschritten.“ Wer einen auffälligen Wert erhält, sollte diesen daher rasch beim Arzt überprüfen lassen. Neben den gesundheitlichen Vorteilen spart die Rechtzeitigkeit auch Geld: Rund 8,7 Millionen Euro an Folgekosten könnten dem Gesundheitssystem über fünf Jahre erspart bleiben.

Vorträge zur Diabetes-Vorsorge in Kärnten Klagenfurt: 30. November 2026 – 18 Uhr – Gemeindezentrum St. Ruprecht

30. November 2026 – 18 Uhr – Gemeindezentrum St. Ruprecht Spittal: 1. Dezember 2026 – 18 Uhr – Krankenhaus Spittal, Seminarzentrum

1. Dezember 2026 – 18 Uhr – Krankenhaus Spittal, Seminarzentrum Villach: 2. Dezember 2026 – 18 Uhr – Paracelsussaal, Rathaus

2. Dezember 2026 – 18 Uhr – Paracelsussaal, Rathaus Wolfsberg: 3. Dezember 2026 – 18 Uhr – Lavanttal-Klinik, Seminarraum 1+2

In Bezug auf die Kärntner Diabetes-Vorsorgeaktion fordert

Team Kärnten fordert Ausbau von präventiven Angeboten

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert, dass es grundsätzlich zu einer signifikanten Stärkung und Verbesserung der Position und der Verantwortung von Apotheken im Gesundheitssystem kommt: „Das soll insbesondere dadurch erreicht werden, dass in Apotheken sogenannte Vorsorgetests breitflächiger angeboten werden und hier eine Kostenübernahme sichergestellt wird. Auch die Möglichkeit von einigen Impfungen in einer Apotheke ist zu begrüßen und ein Schritt in die richtige Richtung.“ Köfer verweist diesbezüglich auch auf eine Landtagsinitiative des Team Kärnten, die bereits im zuständigen Ausschuss behandelt wurde.