Bis zu 13 Grad: Wo es am Mittwoch in Kärnten sonnig wird

Am Mittwoch ziehen dichte Wolkenfelder und hartnäckiger Nebel über Kärnten hinweg. Ein Blick auf die aktuellen Wetterprognose zeigt, wo sich zumindest am Nachmittag die Sonne blicken lässt.

Das Kärntner Wetter zeigt sich zur Wochenmitte von seiner verhaltenen Seite. Von Südwesten her stauen sich tiefe Wolkenmassen, die gemeinsam mit verbreitetem Hochnebel für graue Verhältnisse sorgen. Die Meteorologen der Geosphere Austria prognostizieren dazu: „Der Vormittag verläuft meist trüb, aber niederschlagsfrei.“

Sonne kommt zum Vorschein

Nach der trüben ersten Tageshälfte wendet sich das Blatt am Nachmittag zumindest teilweise. Regional schafft es die Sonne durch die Wolkendecke. Besonders im Oberen Mölltal stehen die Chancen gut. Die Thermometer zeigen im Tagesverlauf Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad an.