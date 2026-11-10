Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen am nebligen Faaker See,
Erst am Nachmittag zeigt sich mancherorts die Sonne in Kärnten.
Kärnten
10/11/2026
Wetterausblick

Bis zu 13 Grad: Wo es am Mittwoch in Kärnten sonnig wird

Am Mittwoch ziehen dichte Wolkenfelder und hartnäckiger Nebel über Kärnten hinweg. Ein Blick auf die aktuellen Wetterprognose zeigt, wo sich zumindest am Nachmittag die Sonne blicken lässt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Das Kärntner Wetter zeigt sich zur Wochenmitte von seiner verhaltenen Seite. Von Südwesten her stauen sich tiefe Wolkenmassen, die gemeinsam mit verbreitetem Hochnebel für graue Verhältnisse sorgen. Die Meteorologen der Geosphere Austria prognostizieren dazu: „Der Vormittag verläuft meist trüb, aber niederschlagsfrei.“

Sonne kommt zum Vorschein

Nach der trüben ersten Tageshälfte wendet sich das Blatt am Nachmittag zumindest teilweise. Regional schafft es die Sonne durch die Wolkendecke. Besonders im Oberen Mölltal stehen die Chancen gut. Die Thermometer zeigen im Tagesverlauf Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at