Neue Social-Media-Regel trifft auch Kärntens Politiker

Auch für Kärntens Landespolitiker gelten auf Facebook, Instagram und Co. künftig neue Regeln. Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs dürfen ihre Mitarbeiter bestimmte Aufgaben nicht mehr übernehmen.

Ob Einblicke in den Büroalltag, Besuche bei Veranstaltungen oder Videos von politischen Terminen: Auch Kärntens Regierungsmitglieder präsentieren sich regelmäßig auf Facebook, Instagram und Co. Doch künftig stehen hier Änderungen an. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat Anfang November eine gesetzliche Regelung aufgehoben, die es Mitarbeitern aus Regierungsbüros erlaubte, die persönlichen Social-Media-Auftritte ihrer Vorgesetzten zu betreuen. Das hat auch Auswirkungen auf Kärntens Landesregierung.

Was sich für Fellner und Co. ändert

Betroffen sind alle Mitglieder der Kärntner Landesregierung. Bisher konnten Mitarbeiter aus ihren Büros beispielsweise Fotos und Videos von offiziellen Terminen erstellen und auf den persönlichen Profilen der Politiker veröffentlichen. Damit ist nun Schluss. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ein Video die politische Arbeit oder eher persönliche Einblicke zeigt. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs werde in den Büros der Landespolitiker bereits umgesetzt, wie Claudia Grabner, Sprecherin von Landeshauptmann Daniel Fellner, gegenüber dem ORF erklärt. Weiterhin erlaubt bleibt hingegen die Öffentlichkeitsarbeit über die offiziellen Kanäle des Landes Kärnten. Dort dürfen Mitarbeiter des Landespressedienstes beispielsweise über Regierungssitzungen und andere Amtstermine informieren.

Warum das Höchstgericht eingriff

Hinter der Entscheidung steckt die Frage, ob Regierungsparteien durch die Nutzung staatlich bezahlter Mitarbeiter einen unfairen Vorteil erhalten. Denn während Regierungsmitglieder auf Personal aus ihren Büros zurückgreifen konnten, steht Oppositionspolitikern diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. Eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2025 hatte die Betreuung solcher Social-Media-Profile ausdrücklich ermöglicht. Die FPÖ wandte sich deswegen an den Verfassungsgerichtshof und bekam recht. Die Richter kamen zum Ergebnis, dass die Regelung gegen die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Chancengleichheit der Parteien verstößt. Auch die Trennung zwischen amtlichen und parteipolitischen Inhalten änderte daran nichts.

Politiker erreichen viele über Social Media

Besonders relevant ist die Entscheidung mit Blick auf die nächste Kärntner Landtagswahl, die 2028 stattfinden soll. Auf ihren persönlichen Social-Media-Seiten erreichen die Regierungsmitglieder schließlich zahlreiche Menschen.

So viele Follower haben die Kärntner Landespolitiker auf Facebook: Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ): rund 13.000

(SPÖ): rund 13.000 Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP): rund 10.000

(ÖVP): rund 10.000 Landesrätin Beate Prettner (SPÖ): rund 7.300

(SPÖ): rund 7.300 Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): rund 6.000

(ÖVP): rund 6.000 Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ): rund 5.500

(SPÖ): rund 5.500 Landesrat Peter Reichmann (SPÖ): rund 2.000

(SPÖ): rund 2.000 Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): kein Facebook

Wie die neue Rechtslage im politischen Alltag genau umgesetzt werden soll, wird derzeit noch geklärt. Aus dem Büro von Martin Gruber hieß es gegenüber dem ORF, man tausche sich dazu mit den zuständigen Stellen auf Bundesebene aus. Auch im Büro des Landeshauptmanns sieht man noch Klärungsbedarf.