Trauer im Kärntner Skisport: „Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied“

Er begleitete zahlreiche Kärntner Skitalente auf ihrem Weg nach oben. Nun ist Walter Barounig nach langer Krankheit verstorben. Der Landesskiverband würdigt seinen jahrzehntelangen Einsatz für den Nachwuchs.

Große Trauer herrscht aktuell beim Landesskiverband Kärnten: Walter Barounig ist am 30. Oktober 2026 nach langer Krankheit verstorben. Er wurde 84 Jahre alt. Der ehemalige Sportwart Alpin prägte über viele Jahre hinweg die Nachwuchsarbeit im Kärntner Skisport. Nun nimmt der Landesskiverband mit bewegenden Worten Abschied von seinem langjährigen Wegbegleiter.

Begleitete zahlreiche Kärntner Skitalente

Von den 1990er-Jahren bis einschließlich der Rennsaison 2001/2002 war Barounig als Sportwart für die alpinen Referate des Landesskiverbandes Kärnten verantwortlich. In dieser Funktion setzte er sich ehrenamtlich für die Förderung junger Skitalente ein und begleitete zahlreiche Nachwuchssportler auf ihrem Weg in den Leistungssport. Aus den Landeskadern gingen während seiner Amtszeit unter anderem spätere Spitzenläufer wie Roland Assinger, Max Franz, Matthias Mayer und Carmen Thalmann hervor.

Landesskiverband nimmt Abschied

In einem emotionalen Facebook-Beitrag erinnert der Landesskiverband nun an Barounigs langjährigen Einsatz. „Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von Walter Barounig, der sich über viele Jahre mit großem Engagement für den Kärntner Skisport eingesetzt hat“, heißt es darin. Besonders seine Nachwuchsarbeit bleibt in Erinnerung. „Sein ehrenamtlicher Einsatz, seine Arbeit für den Nachwuchs und sein Beitrag zur Förderung des alpinen Skisports verdienen bleibende Anerkennung und großen Dank“, würdigt der Verband den Verstorbenen. Den Angehörigen spricht man aufrichtiges Mitgefühl aus.

Verabschiedung am Freitag

Familie, Freunde und Wegbegleiter haben am Freitag, dem 13. November 2026, die Möglichkeit, sich von Walter Barounig zu verabschieden. Ab 9 Uhr ist eine persönliche Verabschiedung in der Aufbahrungshalle Unterloibl möglich. Die Urnenbeisetzung findet um 15 Uhr am Waldfriedhof Unterloibl statt.