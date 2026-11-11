25.000 Lichter: Kärntner „Weihnachtshaus“ rüstet sich für Generalprobe

Dass die Kärntnerinnen und Kärntner die Weihnachtsbeleuchtung besonders schätzen und zelebrieren, ist weithin bekannt. Eine Leserin aus Wolfsberg wandte sich nun mit einer beeindruckenden Nachricht an die 5-Minuten-Redaktion: „Wir haben dieses Jahr 25.000 Lichter“, berichtet Michaela aus Wolfsberg.

Wurde zur Tradition

Im Lavanttal laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren, denn ein ganz bestimmtes Datum ist im Kalender der Leserin bereits rot markiert: Am 28. November steht die Lichterprobe an. Hinter der Verwandlung des eigenen Zuhauses in ein festliches „Weihnachtshaus“ steckt eine über die Jahre gewachsene Gewohnheit. „Mit der Zeit ist es vermehrt zur ‚Tradition‘ geworden, dass die Nachbarn zur ‚Lichterprobe‘ immer einen Tag vor dem 1. Advent zu uns kommen. Es ist ein nettes Beisammensein mit Glühwein“, erklärt sie die Hintergründe gegenüber der Redaktion.

Monatelange Vorbereitung

Was in den Wochen vor dem Fest in vollem Glanz erstrahlt, erfordert monatelange Vorarbeit, die bereits im Herbst einsetzt. Auch das Umfeld nimmt bereits regen Anteil an den Vorbereitungen. „Manche kommen schon zum Aufbau mit Vorfreude schauen, wir haben Mitte Oktober mit dem Aufbauen, aufhängen und teilweise einschalten begonnen ,um zu sehen ob, noch etwas fehlt oder wo etwas kaputt ist“, schildert Michaela den arbeitsintensiven Ablauf.

„Mehr kann ich nicht verraten“

An ein Aufhören denkt die Lavanttalerin trotz des immensen Aufwands keineswegs. „Es kommen immer wieder neue Ideen, Lichter und Figuren dazu. Es gibt zum Beispiel dieses Jahr einen Frosty auf dem Dach“, kündigt sie an, lässt sich aber nicht alle Details entlocken: „Mehr kann ich für dieses Jahr nicht verraten“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 08:41 Uhr aktualisiert