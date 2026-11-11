Für fünf Stunden: Hier wird heute das Wasser abgedreht

Wie die Gemeinde über die sozialen Medien bekannt gab, ist ein technisches Gebrechen der Grund für diesen Schritt: „Aufgrund eines technischen Gebrechens und der damit verbundenen erforderlichen Reparaturarbeiten muss die Wasserversorgung im Bereich der Gemmersdorfer Siedlung ab heute, 10 Uhr, unterbrochen werden.“

Unterbrechung soll fünf Stunden dauern

Die Dauer der Unterbrechung wird auf voraussichtlich rund fünf Stunden geschätzt. Zur aktuellen Lage und den laufenden Maßnahmen teilte die Stadtgemeinde abschließend mit: „Unsere Mitarbeiter der Wasserversorgung arbeiten bereits mit Hochdruck an der Behebung des Gebrechens, um die Versorgung so rasch wie möglich wiederherzustellen. Wir bitten alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner um Verständnis.“