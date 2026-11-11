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/ ©Pexels / Nithin PA
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Tropfen, der aus einem Wasserhahn kommt.
Die Dauer der Unterbrechung wird auf voraussichtlich rund fünf Stunden geschätzt.
St. Andrä im Lavanttal
11/11/2026
Fünf Stunden

Für fünf Stunden: Hier wird heute das Wasser abgedreht

St. Andrä hat am Mittwoch über eine Unterbrechung der Wasserversorgung in der Gemmersdorfer Siedlung informiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Wie die Gemeinde über die sozialen Medien bekannt gab, ist ein technisches Gebrechen der Grund für diesen Schritt: „Aufgrund eines technischen Gebrechens und der damit verbundenen erforderlichen Reparaturarbeiten muss die Wasserversorgung im Bereich der Gemmersdorfer Siedlung ab heute, 10 Uhr, unterbrochen werden.“

Unterbrechung soll fünf Stunden dauern

Die Dauer der Unterbrechung wird auf voraussichtlich rund fünf Stunden geschätzt. Zur aktuellen Lage und den laufenden Maßnahmen teilte die Stadtgemeinde abschließend mit: „Unsere Mitarbeiter der Wasserversorgung arbeiten bereits mit Hochdruck an der Behebung des Gebrechens, um die Versorgung so rasch wie möglich wiederherzustellen. Wir bitten alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner um Verständnis.“

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