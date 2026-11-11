Immer mehr Tarantel-Sichtungen in Kärnten: Das steckt dahinter

In Kärnten werden immer mehr Taranteln gesichtet. Doch wo kommen die großen Spinnen vor, warum breiten sie sich aus und was passiert, wenn sie zubeißen? Wir haben bei einer Expertin nachgefragt.

Taranteln im eigenen Garten oder sogar im Wohnzimmer? Was für viele Kärntner nach einem Albtraum klingt, ist mittlerweile gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Denn die großen Spinnen sind längst auch bei uns heimisch. Wie der Naturschutzbund Österreich kürzlich mitteilte, wurden seit Anfang September österreichweit mehr als 200 Tarantel-Sichtungen über die Plattform naturbeobachtung.at gemeldet. Auch in Kärnten tauchen die Tiere immer wieder auf. 5 Minuten hat bei Laura Waldner, Leiterin der Abteilung Zoologie am Landesmuseum Kärnten, nachgefragt, wie die Lage bei uns konkret aussieht.

Rund 20 Tarantel-Sichtungen gemeldet

„Bei mir im Museum sind heuer rund 20 Meldungen eingegangen“, erzählt Waldner. Wie viele Taranteln insgesamt in Kärnten entdeckt wurden, lässt sich allerdings nicht sagen. Denn neben dem Landesmuseum können Beobachtungen auch über Plattformen wie iNaturalist oder naturbeobachtung.at gemeldet werden. Eine gemeinsame Erfassung aller Sichtungen gibt es nicht. Auffällig ist dennoch, dass sich heuer deutlich mehr Menschen bei der Expertin gemeldet haben. „Letztes Jahr ist bei mir nichts bis kaum was eingegangen“, berichtet sie. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es plötzlich viel mehr Taranteln gibt. Denn durch die Berichterstattung in den Medien werden die Menschen aufmerksamer und melden häufiger ihre Beobachtungen. In ihre eigene Datenbank nimmt Waldner außerdem nur Sichtungen auf, bei denen sie die Spinne anhand eines Fotos eindeutig bestimmen kann.

Hast du eine Spinnenphobie? Ja, vollkommen! Schon beim Anblick eines Fotos bekomme ich Panik. Nur bei großen: Kleine Hausspinnen sind okay. Eher Ekel als Angst: Ich mag sie nicht, bleibe aber ruhig und bringe sie raus. Nein, gar nicht: Ich finde sie nützlich oder sie sind mir einfach völlig egal. Ich bin mir unsicher: Es kommt bei mir ganz auf die Situation an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hier wurden die Taranteln in Kärnten entdeckt

Bislang wurde in Kärnten ausschließlich die Strahlende Tarantel (Hogna radiata) nachgewiesen, die auch als Schwarzbäuchige Tarantel bezeichnet wird. Die zweite in Österreich heimische Art, die Südrussische Tarantel, wurde in unserem Bundesland laut Waldner noch nicht belegt. Die meisten Meldungen stammen laut der Expertin aus Unterkärnten, insbesondere aus dem Klagenfurter Becken. Vereinzelt wurden die Spinnen aber auch in anderen Tälern gesichtet. Besonders weit westlich liegt ein Fundort im Gailtal: „Die Meldung am weitesten im Westen war bei Hohenthurn im Gailtal“, erklärt die Zoologin.

Klimawandel begünstigt die Ausbreitung

Ursprünglich stammt die Strahlende Tarantel aus dem Mittelmeerraum. Völlig neu ist sie in Kärnten allerdings nicht: Bereits 2001 wurde sie hier erstmals nachgewiesen. Dass sich die Tiere zunehmend ausbreiten können, hängt laut Waldner auch mit dem Klimawandel zusammen. Die Strahlende Tarantel bevorzugt nämlich warme und trockene Lebensräume. Besonders die milderen Winter kommen ihr zugute. „Weil es nicht mehr so frostig ist wie früher, überleben mehr Jungtiere bis zum nächsten Sommer“, erklärt die Expertin. Gleichzeitig betont sie, dass die steigende Zahl der Meldungen auch mit der größeren Aufmerksamkeit für die Tiere zusammenhängt.

Tarantel-Biss: So gefährlich ist er wirklich

Allein der Anblick einer großen Tarantel dürfte bei manchen Menschen für einen ordentlichen Schreck sorgen. Doch wie gefährlich sind die Spinnen tatsächlich? Waldner beruhigt: „Wir können gebissen werden, aber wir müssen uns keine Sorgen machen.“ Aufgrund ihrer Größe können die Tiere mit ihren Kieferklauen zwar durchaus die menschliche Haut durchdringen. Ein Biss sei aber in etwa mit einem Wespenstich vergleichbar. „Es kann zu einer leichten Rötung und Schwellung kommen, die normalerweise schnell vergeht“, erklärt sie. Bei kleinen Kindern, älteren oder gesundheitlich angeschlagenen Menschen könnten die Beschwerden etwas unangenehmer ausfallen.

„Teures“ Gift

Dass es überhaupt zu einem Biss kommt, ist laut der Zoologin allerdings eher unwahrscheinlich. „Normalerweise sind die Strahlenden Taranteln eher beißfaul, man muss sie bedrängen oder in die Enge treiben, dass sie wirklich beißt.“ Interessant ist außerdem, dass die Spinnen bei einem Biss nicht zwangsläufig Gift abgeben. Sie können selbst steuern, ob sie Gift einsetzen oder nicht. Und oft werden sie sich wohl dafür entscheiden, das eher nicht zu tun, denn: „Gift ist kostspielig in der Produktion, deswegen gehen sie sparsam damit um“, erklärt die Expertin.

Warum Taranteln plötzlich im Wohnzimmer auftauchen

Gerade im Herbst kann es passieren, dass sich eine Tarantel in ein Haus oder eine Wohnung verirrt. Denn wenn die Temperaturen sinken, suchen die Tiere nach wärmeren, geschützten Plätzen. „Wenn sie dann bei einer offenen Terrassentür vorbeiwandern, kann es sein, dass sie von der Wärme angezogen werden“, erklärt Waldner. Dazu kommt, dass im Spätsommer Paarungszeit ist. Dann verlassen die Männchen ihre Verstecke und machen sich auf die Suche nach Weibchen. Den Rest des Jahres leben die Spinnen eher zurückgezogen.

Tarantel entdeckt? Das solltest du tun

Wer eine Tarantel in den eigenen vier Wänden entdeckt, muss deshalb nicht gleich in Panik geraten. Waldner empfiehlt, einfach ein Glas über die Spinne zu stülpen, vorsichtig ein Blatt Papier darunterzuschieben und das Tier wieder ins Freie zu bringen. Im Garten sollte man die Spinnen hingegen am besten gar nicht erst stören. „Dann passiert nichts, sie wollen mit den Menschen eigentlich nichts zu tun haben“, beruhigt die Expertin. Wenn du glaubst, eine Tarantel entdeckt zu haben, kannst du deine Sichtung per Mail an Laura Waldner vom Landesmuseum Kärnten melden.