Panzergranaten auf Acker entdeckt: Schule geräumt, Züge gestoppt

Ein gefährlicher Fund sorgte am Dienstag im Lavanttal für einen Großeinsatz. Bei Baggerarbeiten wurden zwei Panzergranaten entdeckt. Eine Schule musste geräumt und sogar der Bahnverkehr eingestellt werden.

Ein gefährlicher Fund hat am Dienstag (10. November) in Frantschach-St. Gertraud im Lavanttal einen größeren Einsatz ausgelöst. Arbeiter waren mit Baggerarbeiten auf einem Acker in Zellach beschäftigt. Doch gegen 14 Uhr machten sie in rund 70 Zentimetern Tiefe eine kuriose Entdeckung: Im Erdreich lagen verrostete Munitionsteile und ein größerer Metallgegenstand. Die Arbeiter stellten die Arbeiten sofort ein und verständigten die Polizei.

Schule geräumt und Bahnverkehr eingestellt

Aufgrund der möglichen Gefahr wurden umgehend Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei ließ den betroffenen Bereich großräumig absperren und richtete eine örtliche Verkehrsumleitung ein. Doch der Fund hatte noch weitere Konsequenzen: „Weiters wurde ein im Nahbereich befindliches Schulgebäude vorsorglich geräumt und der Bahnverkehr über den ÖBB Notruf vorübergehend eingestellt“, so die Polizei.

Zweite Panzergranate entdeckt

Ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei untersuchte den Fund und identifizierte den größeren Gegenstand als Panzergranate. Bei einer anschließenden Suche in der Umgebung wurde noch eine zweite Granate entdeckt. Die beiden Panzergranaten und die weiteren Munitionsteile wurden zunächst gesichert. Am heutigen Mittwoch, dem 11. November 2026, sollen sie vom Entminungsdienst des österreichischen Bundesheeres geborgen werden.