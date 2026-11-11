Nächtlicher Funkenflug: Stapler ging bei Schweißarbeiten in Flammen auf

Ein Brand in einem Betrieb im Bezirk St. Veit an der Glan löste am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz aus.

Gegen 1 Uhr führte dort ein 45-jähriger Mann aus Klagenfurt Schweißarbeiten mit einem Autogenschweißer an der Schaufel eines Radladers durch. „Im Zuge dieser Tätigkeit dürfte es zu einem Funkenflug gekommen sein, wodurch sich ein in der Nähe befindlicher Stapler entzündete“, so die Beamten.

Totalschaden

Der Arbeiter reagierte umgehend, als er die Flammen bemerkte, und alarmierte unverzüglich die Einsatzkräfte. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr leitete sofort die Löscharbeiten ein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, an dem Gabelstapler entstand jedoch ein Totalschaden. Vor Ort standen Kräfte der Polizeiinspektion Althofen, der Freiwilligen Feuerwehr Althofen sowie die ortsansässige Betriebsfeuerwehr im Einsatz.