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/ ©Montage: Canva / LPD
Das Bild auf www.5min.at zeigt Polizeibeamte und eine Baustelle.
Von einer Baustelle im Bezirk St. Veit wurden 200 Meter Kupferkabel gestohlen.
St. Veit an der Glan
11/11/2026
Schwerer Diebstahl

Eine halbe Tonne schwer: Kupferkabel von Kärntner Baustelle gestohlen

Dreiste Diebe trieben auf eine Baustelle im Bezirk St. Veit ihr Unwesen. Sie stahlen dort eine 500 Kilogramm schwere Kabeltrommel. Der Schaden ist hoch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Auf einer Baustelle im Bezirk St. Veit an der Glan kam es zwischen Freitag, dem 6. November, und Dienstag, dem 10. November 2026, zu einem schweren Diebstahl. Wie die Polizei mitteilt, stahlen bislang unbekannte Täter rund 200 Meter Kupferkabel. Das Kabel war auf einer hölzernen Kabeltrommel gelagert und hatte ein Gewicht von etwa 500 Kilogramm. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

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