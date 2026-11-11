Fasching in Kärnten: Geheimnis um Prinzenpaar gelüftet

Pünktlich um 11.11 Uhr ist heute, am 11. November, in Kärnten die fünfte Jahreszeit eingeläutet worden. Im Spiegelsaal der Landesregierung in Klagenfurt wurde das neue Faschings-Landesprinzenpaar für 2027 vorgestellt.

In Kärnten haben ab sofort wieder die Narren das Sagen. Am Mittwochvormittag, dem 11. November 2026, versammelten sich Abordnungen der Kärntner Faschingsgilden im Spiegelsaal der Landesregierung in Klagenfurt, um gemeinsam das traditionelle Faschingswecken zu feiern. Von der Landesregierung waren Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, Landesrätin Beate Prettner und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger dabei, als um Punkt 11.11 Uhr der Startschuss für die fünfte Jahreszeit fiel. Dabei wurde auch das Geheimnis um das neue Landesprinzenpaar gelüftet.

Dieses Prinzenpaar regiert den Kärntner Fasching

Die närrische Regentschaft übernehmen in der Saison 2027 Prinz Andreas Brandstätter, der als Prinz Gaudius von Lustig XXIX. auftritt, und Anna Brunner als Prinzessin Anna I. Die beiden stammen aus Millstatt am See und werden den Kärntner Fasching bis zum 11. November 2027 repräsentieren. Die symbolischen Insignien übernahm das neue Prinzenpaar von seinen Vorgängern aus Feistritz an der Drau. Dort hatten in der Saison 2026 Prinzessin Michaela II. (Michaela Kapeller) und Prinz Luftikus XXXX. (Hannes Schepp) das närrische Zepter geschwungen. Nun wurden der Faschings-Landesschlüssel und das Landeszepter feierlich an die Millstätter übergeben. In einer launigen Rede erklärte Landeshauptmann Fellner seinen „närrischen“ Rücktritt und übergab das Zepter an das neue Prinzenpaar. „Ich wünsche der neuen Faschingsregierung viel Erfolg und ein glückliches Händchen. Am Aschermittwoch hört sich der Spaß wieder auf, da übernehme ich das Kommando“, so Fellner mit einem Augenzwinkern.

Millstatt ist neue Faschings-Landeshauptstadt

Mit dem Wechsel des Prinzenpaares wandert auch der Titel der Kärntner Faschings-Landeshauptstadt nach Millstatt am See. Im Rahmen der Feier wurde die entsprechende Urkunde von Landeshauptmann Daniel Fellner und Faschingspräsident Bruno Arendt unterzeichnet und an Millstatts Bürgermeister Alexander Thoma überreicht. Für das „Millstätter Narren Parlament“ kommt die Ernennung zu einem besonderen Zeitpunkt: Der Verein feiert in der Saison 2027 sein 33-jähriges Bestehen. Vereinspräsident Michael Dabernig erklärt:

Für uns als Millstätter Narren-Parlament ist es eine ganz besondere Ehre und Freude, in dieser Saison das Landesprinzenpaar stellen zu dürfen und zugleich Millstatt am See als Faschings-Landeshauptstadt zu repräsentieren.“

Mehr als 200 Faschingsveranstaltungen geplant

Die Kärntner Faschingsgilden haben für die kommende Saison einiges in petto. Mehr als 200 Veranstaltungen sind laut Landesverband schon geplant und terminisiert. Insgesamt gehören dem Verband 55 Faschingsgilden an. Das Motto für die Saison 2027 lautet „Mach was draus“. Damit wollen die Gilden insbesondere junge Menschen dazu ermutigen, sich aktiv am Fasching zu beteiligen. Eine Übersicht über die Veranstaltungen in ganz Kärnten gibt es im Online-Terminkalender der Kärntner Faschingsgilden.

Letztes Faschingswecken für Bruno Arendt

Für den Präsidenten der Kärntner Faschingsgilden, Bruno Arendt, war die diesjährige Feier eine besondere. Es war sein letztes Faschingswecken in dieser Funktion. Arendt wird sein Amt mit Aschermittwoch 2027 niederlegen. Ein Nachfolger steht bislang nicht fest. Gemeinsam mit dem damaligen Landeshauptmann Peter Kaiser hatte Arendt das Faschingswecken im Spiegelsaal im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Seitdem wird jährlich eine neue Faschings-Landeshauptstadt ernannt. Den Anfang machte Villach, später folgten unter anderem Oberdrauburg, Spittal an der Drau, Feldkirchen und Bad St. Leonhard. Nun ist Millstatt am See an der Reihe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 13:06 Uhr aktualisiert