Katastrophenschutzübung in Kärnten: 153 Leuchttürme für den Krisenfall gerüstet

Von 13. bis 15. November findet in ganz Kärnten die Katastrophenschutzübung „Combined Success“ statt. Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner kündigt an: „In einigen Städten und Gemeinden werden dabei auch die sogenannten Leuchttürme aktiviert.“ Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um notstromversorgte Anlaufstellen, an denen die Bevölkerung im Katastrophenfall Informationen erhält und Hilfe organisiert werden kann. Zugleich richtet Fellner einen dringenden Appell an die Bürgerinnen und Bürger: „Nutzen Sie unsere Übung bitte auch, um den eigenen Haushalt krisensicher zu machen.“

132 Gemeinden

In sämtlichen 132 Kärntner Gemeinden wurden mittlerweile entsprechende Anlaufstellen beziehungsweise Infopoints geschaffen. „Wir haben in Kärnten ein flächendeckendes Netz aus 153 Leuchttürmen. Seitens des Landes haben wir deren Einrichtung mit insgesamt 3,5 Millionen Euro unterstützt“, so Fellner. Die Standorte bieten Notstrom, Warmwasser, Beleuchtung, Erste Hilfe, Kochgelegenheiten, teils barrierefreie Sanitäranlagen, Heizmöglichkeiten sowie Feuerwehrfunker und -kraftfahrer. Zudem fordert der Landeshauptmann dazu auf: „Informieren Sie sich, wo in Ihrer Gemeinde der Leuchtturm steht.“ Die genaue Lage der einzelnen Stationen lässt sich über das landeseigene Geoinformationssystem KAGIS abfragen.

©LPD Kärnten

Hilfreiche Tipps

Neben den behördlichen Vorkehrungen kommt der privaten Vorbereitung eine zentrale Rolle zu. Fellner betont: „Informieren Sie sich über Notfallthemen, legen Sie einen Vorrat an wichtigen Dingen an. Hilfreiche Tipps dazu gibt es beim Kärntner Zivilschutzverband und über die neue Zivilschutz-App ZIVA.“ Im eigenen Haushalt sollten wesentliche Punkte überprüft werden: das Prüfdatum von Feuerlöschern, die Vollständigkeit und Haltbarkeit des Erste-Hilfe-Materials sowie die Funktionsfähigkeit der Rauchmelder. Ebenso wichtig sind ausreichende Vorräte an Getränken, Lebensmitteln und Medikamenten sowie die Verfügbarkeit von Notbeleuchtung oder einem Batterieradio bei möglichen Stromausfällen.