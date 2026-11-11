39 Lehrlinge starten bei BILLA in Kärnten ins Berufsleben

In Kärnten haben 39 Lehrlinge ihre Ausbildung beim Lebensmittelhändler BILLA begonnen. Sie gehören zu den österreichweit rund 600 Jugendlichen, die in diesem Jahr in einem von zehn verschiedenen Lehrberufen im Unternehmen starten.

Der offizielle Auftakt für den Kärntner Nachwuchs fand am 9. November bei einer Veranstaltung in Klagenfurt statt, bei der sich die Jugendlichen an zwölf Messeständen mit Ausbilderinnen und Ausbildern, Betriebsrat, regionalen Betreuungspersonen sowie Partnern austauschten und die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Lehrlingsquiz prämiert wurden.

39 jungen Talente

„Bei BILLA übernehmen Lehrlinge früh Verantwortung – das ist gewollt. Die 39 jungen Talente, die heuer in Kärnten starten, sind vom ersten Tag an Teil des Teams und gestalten den Marktalltag aktiv mit. Diese Mischung aus fachlicher Ausbildung, echtem Vertrauen und persönlicher Entwicklung macht die Lehre bei uns aus. Unterstützung bekommen sie dabei durchgehend von unseren Lehrlingsbetreuerinnen und Lehrlingsbetreuern vor Ort“, so BILLA-Vertriebsdirektor Kurt Aschbacher. Das Spektrum der Ausbildungsberufe reicht von klassischen Einzelhandelsberufen im Lebensmittelbereich, in der Feinkost oder im digitalen Verkauf über Doppellehren bis hin zu Berufsfeldern wie Konditorei, Systemgastronomie, Büro, Großhandel, Lebensmitteltechnik und Medienfachkunde. Auch Modelle wie Lehre mit Matura oder ein Einstieg nach der Matura sind möglich. Finanziell liegt das Lehrlingseinkommen laut Unternehmensangaben über dem Kollektivvertrag: Es startet bei 1.350 Euro im ersten Lehrjahr und staffelt sich über 1.570 Euro und 1.980 Euro bis auf 2.030 Euro im vierten Lehrjahr.

Persönlichen Erfolgsweg gestalten

Cornelia Nussbaumer, Head of People & Culture bei BILLA, betont: „Eine Lehre ist weit mehr als der Einstieg ins Berufsleben. Sie bietet jungen Menschen die Chance, ihre Talente zu entdecken, Verantwortung zu übernehmen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Wir investieren bei BILLA bewusst in die Ausbildung unserer Lehrlinge, weil sie die Fach- und Führungskräfte von morgen sind. Wir bieten jungen Menschen ein Umfeld, in dem sie lernen, wachsen und ihre Potenziale entfalten können. Denn wir sind überzeugt: Mit Engagement, Neugier und der richtigen Unterstützung kann jede:r seinen bzw. ihren ganz persönlichen Erfolgsweg gestalten.“