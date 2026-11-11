Wirbel im Kärntner U-Ausschuss: Nach nur 45 Minuten war heute Schluss

Ein Zeuge erscheint nicht, ein anderer sagt nur unter Protest aus: Im Kärntner U-Ausschuss ging es am Mittwoch turbulent zu. Dazu kommen neue Diskussionen über den umstrittenen Verkauf eines ehemaligen Jugendheims.

Der Untersuchungsausschuss zum Verkauf von Kärntner Landesvermögen hat am Mittwoch, dem 11. November 2026, für einigen Wirbel gesorgt. Schon nach einer Dreiviertelstunde musste die Sitzung unterbrochen werden. Der Grund: Johann Polzer, ein ehemaliger Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft (LIG), war nicht zur Befragung erschienen. Zuvor hatte er verlangt, nur hinter verschlossenen Türen auszusagen. Der Ausschuss lehnte das ab. Sein ehemaliger Geschäftsführer-Kollege Rene Oberleitner stellte sich hingegen den Fragen der Abgeordneten, allerdings ebenfalls nur unter Protest.

Bis zu 10.000 Euro Strafe drohen

Für Polzer könnte sein Fernbleiben noch Konsequenzen haben. Laut Ausschuss-Obmann Erwin Angerer (FPÖ) wird er erneut vorgeladen. Sollte er auch beim nächsten Termin nicht erscheinen, droht ihm eine Beugestrafe zwischen 500 und 10.000 Euro. In weiterer Folge könnte er sogar zwangsweise vorgeführt werden.

Politischer Einfluss beim Verkauf des Jugendheims?

Im Mittelpunkt der anschließenden Befragung stand der umstrittene Verkauf des ehemaligen Landesjugendheims Görtschach. Die Immobilie war 2015 um 1,3 Millionen Euro an die Kinderfreunde Kärnten verkauft worden. Oberleitner bestätigte laut ORF, dass es bei diesem Verkauf ungewöhnlich starken politischen Einfluss gegeben habe. Auch Weisungen aus dem Büro des damals zuständigen SPÖ-Regierungsmitglieds seien vorgekommen. Gleichzeitig erklärte der ehemalige Geschäftsführer auf Nachfrage von SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller, dass sämtliche gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden seien.

FPÖ erhebt Vorwürfe gegen Schaunig und Primosch

FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer sieht sich durch die Aussagen des ehemaligen Geschäftsführers in seiner Kritik bestätigt. Laut einer Aussendung der Freiheitlichen habe Oberleitner geschildert, dass insbesondere die damalige SPÖ-Finanzreferentin Gaby Schaunig und ihr damaliger Büroleiter Stefan Primosch erheblichen Einfluss auf den Verkaufsprozess genommen hätten. So habe sich das Land ungewöhnlicherweise in die Auswahl des Gutachters eingemischt und vorgegeben, dass Görtschach weiterhin als Flüchtlingsheim genutzt werden müsse. Auch der Verkauf unter Buchwert sei für die LIG nachteilig gewesen. Die Finanzabteilung habe sogar davon abgeraten. Zudem soll Primosch die Kinderfreunde als Käufer vorgeschlagen haben.

©Parlamentsdirektion / Johannes Zinner FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer leitet den U-Ausschuss zu den Veräußerungen von Kärntner Landesvermögen.

„Ein Verkauf war nicht notwendig“

Besonders kritisch sieht Angerer, dass mehrere Kaufinteressenten vorhanden gewesen seien, trotzdem aber kein öffentliches Bieterverfahren stattfand. Auch die Notwendigkeit des Verkaufs stellt die FPÖ infrage. „Laut Oberleitner hätte das Flüchtlingsheim weiter betrieben werden können, weil Mieteinnahmen vorhanden waren – ein Verkauf war nicht notwendig. Die Entscheidung für die Veräußerung des Landesjugendheims Görtschach war also rein politisch motiviert“, schlussfolgert Angerer.

Warum sank der Immobilienwert um 2,6 Millionen Euro?

Für Diskussionen sorgt auch der Verkaufspreis. Während ein Gutachten den Sachwert des Landesjugendheims 2011 noch mit 3,8 Millionen Euro bezifferte, waren es 2015 nur noch 1,2 Millionen Euro. FPÖ-Abgeordneter Michael Reiner wollte deshalb wissen, wie es zu diesem deutlichen Unterschied kommen konnte. Laut ORF bestritt Oberleitner, dass der Gutachter einen entsprechenden Auftrag zur Wertfestsetzung erhalten habe. Er betonte jedoch, dass bei der Bewertung sämtliche Informationen berücksichtigt werden mussten, darunter auch die vorgesehene Nutzung als Flüchtlingsunterkunft.

Rechnungshof hatte Verkäufe bereits kritisiert

Bereits im Juli 2025 hatte der Kärntner Landesrechnungshof mehrere Verkäufe von Landesimmobilien geprüft und dabei Mängel festgestellt. Kritisiert wurden unter anderem widersprüchliche Gutachten, fehlende öffentliche Ausschreibungen und nicht eingehaltene Investitionszusagen. Beim Landesjugendheim Görtschach bemängelten die Prüfer insbesondere, dass der Verkauf ohne öffentliche Bekanntmachung erfolgt war. Ob bei einem Bieterverfahren ein höherer Preis erzielt worden wäre, blieb damit offen. Auf Antrag der FPÖ wurde im Juli 2026 schließlich ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der neben Görtschach auch den Verkauf des Feriendorfs am Ossiacher See untersucht. Dieses war 2019 um 4,7 Millionen Euro verkauft worden. Die vereinbarten Millioneninvestitionen blieben jedoch aus. Am Mittwochnachmittag soll dazu der ehemalige Geschäftsführer der früheren See-Liegenschaft Gesellschaft befragt werden.

Team Kärnten: Schaden für das Land nicht ausgeschlossen

Auch Team Kärnten sieht die Aussagen des ehemaligen LIG-Geschäftsführers kritisch. Parteichef Gerhard Köfer und U-Ausschuss-Mitglied Gerhard Klocker sprechen von starkem politischen Einfluss auf den Verkauf des Jugendheims an die SPÖ-nahen Kinderfreunde. Besonders stößt ihnen auf, dass die Immobilie ohne öffentliches Bieterverfahren verkauft wurde. „Somit weiß man nicht, ob es vielleicht andere Bieter gegeben hätte und ein besseres Ergebnis erzielt werden hätte können. Ein Schaden für das Land kann somit nicht dezidiert ausgeschlossen werden“, erklären die beiden in einer Aussendung.

©LPD Kärnten/Wajand Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer ortet „starken politischen Einfluss“ beim Verkauf des Jugendheims in Görtschach.

SPÖ widerspricht: „FPÖ sucht Skandal, den es nicht gibt“

Die SPÖ weist die Vorwürfe hingegen zurück. Klubobmann Luca Burgstaller betont, dass die Befragung lediglich bereits bekannte Erkenntnisse aus dem Kontrollausschuss wiederholt habe. Oberleitner habe klargestellt, dass es keine politischen Weisungen bei der Preisfestsetzung sowie bei der Auswahl des Gutachters oder Käufers gegeben habe. Zudem sei Görtschach eine schwer verwertbare Immobilie gewesen. „Alles andere, was man in diesen Ablauf hineininterpretiert, hat mit politischer Aufklärung nichts zu tun, sondern dient nur dem Versuch, einen Skandal herbeizureden, den es gar nicht gibt“, so Burgstaller.

©g.gleiss SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller erklärt: „Preisermittlung ist kein Wunschkonzert.“

ÖVP: „Vorsitzführung passt zum Datum“

„Auch nach dem zweiten Befragungstag bleibt der Erkenntnisgewinn bei null“, kommentiert ÖVP-Landtagsabgeordneter Hannes Mak die Sitzung des Untersuchungsausschusses. Erneut verwiesen geladene Auskunftspersonen auf die Inhalte des Rechnungshof-Berichtes, weil dort alles nachzulesen sei. Die ÖVP-Mitglieder im Untersuchungsausschuss sind nach wie vor überzeugt: „Dieser Untersuchungsausschuss bringt rein gar nichts“, so Mak und ÖVP-Landtagsabgeordneter Michael Maier. „Die Sitzungen erschöpfen sich darin, dass den FPÖ-Vertretern längst bekannte Fakten und Umstände erklärt werden – das macht zwar dem heutigen Faschingsbeginn alle Ehre, ist aber eine sinnlose Verschwendung von Ressourcen und Steuergeld.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 15:36 Uhr aktualisiert