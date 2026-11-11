Gemeinderatswahl 2027: SPÖ Frauenstein stellt Spitzenkandidat vor

Die SPÖ Frauenstein geht mit Patrick Roland Rinner als Spitzenkandidat in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2027. Die Ortsgruppe stellt sich neu auf und will die Zukunft der Kärntner Gemeinde aktiv mitgestalten.

Mit frischen Kräften geht die SPÖ Frauenstein in die nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2027. Als Spitzenkandidat wurde Patrick Roland Rinner präsentiert, der die Entwicklung der Gemeinde gemeinsam mit einem neu formierten Team vorantreiben möchte. Zu den Kernanliegen zählen eine verlässliche Infrastruktur, der Erhalt der hohen Wohn- und Lebensqualität sowie konkrete Ideen für ein lebendiges Miteinander.

Unternehmer will Bürgermeister werden

„Wir wollen konstruktiv mitarbeiten und gemeinsam die besten Lösungen für Frauenstein entwickeln. Mit Begeisterung, Nähe und Verlässlichkeit wollen wir für alle Menschen in unserer Gemeinde da sein“, hält Rinner fest. Der Familienvater wuchs in Frauenstein auf und führt seit mehr als 20 Jahren ein eigenes Ingenieurbüro im Maschinenbaubereich. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt in der sicherheitstechnischen Beratung von Betrieben. Nach zahlreichen Auslandsaufenthalten für Beruf, Studium und Reisen schätzt er die Vorzüge seiner Heimat besonders: „Unsere Gemeinde bietet eine hohe Lebensqualität. Die Natur liegt vor der Haustür und unsere zahlreichen Vereine bereichern das Zusammenleben.“

Generationen arbeiten zusammen

Die SPÖ Frauenstein setzt auf ein Team, in dem unterschiedliche Generationen, berufliche Erfahrungen und Lebenswege zusammenkommen. Menschen in Ausbildung, Berufstätige sowie Pensionisten bringen ihre Perspektiven ein. Rinner betont den Wert eines offenen Austausches: „Jeder soll seine Meinung einbringen können. Gute Diskussionen dürfen auch Zeit brauchen. Am Ende soll eine Lösung stehen, die unsere Gemeinde weiterbringt.“