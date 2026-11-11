Romantik auf Burg Landskron: Paar verlobte sich in Adlerarena

Große Emotionen in der Adlerarena: Mitten in einer Greifvogel-Flugschau auf Burg Landskron wagte ein Besucher den Schritt und stellte seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Das Paar verbindet eine besondere Leidenschaft für die Tiere – beide zählen zu den zahlreichen Fans der Adler und der Arena. Als die Verlobung vor den Augen des Publikums besiegelt wurde, waren nicht nur das frisch verlobte Paar, sondern auch die anwesenden Besucher gerührt von der romantischen Szene.

Besondere Energie auf der Burg

Für Franz Schüttelkopf war es bereits der zweite Heiratsantrag, der heuer im Rahmen der Flugschauen stattfand. Die Anziehungskraft des historischen Gemäuers überrascht ihn dabei nicht: „Die Burg ist ein Kraftort für die Menschen und die schöne Umgebung zieht sie immer wieder an“, erklärt Schüttelkopf. Die Kombination aus Natur, Greifvögeln und dem Ausblick sorgt offenkundig für das passende Ambiente für lebensverändernde Entscheidungen. Schüttelkopf betont: „Die Energie der Burg ist sehr beliebt.“