Verstöße entdeckt: Finanzpolizei prüfte 51 Kärntner Betriebe

Den Erleichterungen bei der Ausstellung von digitalen Rechnungen folgten österreichweite Schwerpunktkontrollen. Auch in Kärnten wurden 51 Betriebe genauer unter die Lupe genommen.

Mit 1. Oktober hat es die österreichische Bundesregierung den heimischen Unternehmen und Geschäften vereinfacht, Rechnungen digital anzubieten – 5 Minuten berichtete. „Mit den Erleichterungen des digitalen Belegs kommen wir einem langjährigen Wunsch vieler Unternehmerinnen und Unternehmer nach und verringern gleichzeitig die Zettelwirtschaft“, betont Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

©BMF / Prinz Am Foto: Finanzminister Markus Marterbauer

Österreichweite Schwerpunktaktion

Wie genau die neuen Vorgaben eingehalten werden, prüfte das Finanzministerium direkt: Zwischen Mitte und Ende Oktober kontrollierte das Amt für Betrugsbekämpfung an 675 Einsatzorten insgesamt 707 Betriebe und 1.600 Personen. „Insgesamt wurden 130 Fälle mit 260 Einzeldelikten dokumentiert, in denen unmittelbare Verstöße gegen die Registrierkassenpflicht vorlagen“, heißt es vonseiten des Ministeriums. Die Bilanz: 61 Registrierkassen entsprachen nicht den Sicherheitsstandards, 53 Mal wurde der Verkauf daran vorbeigeschleust und in 16 Betrieben fehlte die Registrierkasse komplett.

Betriebe in Kärnten wurden unter die Lupe genommen

Auf Nachfrage von 5 Minuten teilte das Ministerium mit, dass in Kärnten 51 Betriebe kontrolliert wurden. Hierbei kam es in acht Fällen zu Beanstandungen hinsichtlich der Registrierkasse. „In weiteren sechs Fällen wurden die Belege nicht erteilt oder die Belege entsprachen nicht den Erfordernissen, etwa durch Fehlen eines QR-Codes oder Barcodes“, erklärt man weiter.

Hunderte Arbeitsrechtsverstöße

Die Kontrollmaßnahmen brachten außerdem eine hohe Anzahl an Verstößen gegen das Arbeitsmarktrecht an Licht. Österreichweit kam es zu 449 Übertretungen. Die festgestellten Fälle betrafen Bestimmungen zu Arbeitszeiten, Sozialversicherungsabgaben sowie die Gesetze zur Ausländerbeschäftigung und Arbeitslosenversicherung. 35 der Übertretungen betrafen auch Kärnten.

Verstöße in Kärnten 8 Übertretungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz

13 gemäß dem Sozialversicherungsgesetz

14 Übertretungen nach dem Arbeitszeitgesetz

Info-Kampagne gestartet

Unter dem Claim „Rechnung mitnehmen rechnet sich.“ startete das Finanzministerium außerdem eine eigene Kampagne, um stärker für den elektronischen Beleg zu sensibilisieren und gleichzeitig auf die Bedeutung der Mitnahme des Belegs, egal ob in elektronischer Form oder in Papierform, hinzuweisen. „In der nun angelaufenen Kampagne weisen wir außerdem darauf hin, wie wichtig es ist, dass Kundinnen und Kunden ihre Belege auch tatsächlich mitnehmen. Denn nur so ist gesichert, dass die gezahlten Steuern auch dort ankommen, wo sie hinsollen“, so Marterbauer abschließend.