Licht ins Dunkel: Diese Promis sind bei der ORF-Gala dabei

Am 13. November lädt der ORF zur Gala für „Licht ins Dunkel“. Melissa Naschenweng, Alexander Eder und weitere Stars stehen auf der Bühne. Eine zwölfstündige Challenge und eine Auktion sollen zusätzliche Spenden sammeln.

Wie jedes Jahr im November findet auch heuer die Gala für „Licht ins Dunkel“ statt. Zum 54. Mal ruft der ORF damit zur Spendenaktion auf. Bereits im Vorfeld startet die prominent besetzte „Challenge für Licht ins Dunkel“, bei der mehrere Teams in sportlichen Wettkämpfen für einen guten Zweck gegeneinander antreten. Während des gesamten Tages sind die Spendentelefone der A1-Spendenzentrale eingerichtet. Jede Spende geht zur Gänze an Licht ins Dunkel.

Prominente Gäste

Durch den Abend führen Eva Pölzl und Andreas Onea. Musikalisch wird die Spendengala von Lucas Fendrich, Caro Fux, Melissa Naschenweng und einigen weiteren begleitet. In der Spendenzentrale sind auch dieses Jahr wieder prominente Publikumslieblinge zu sehen: Peter Klien, Daniel Serafin, Johann-Philipp Spiegelfeld, Tina Ritschl, Karl Fischer, Susi Stach, COSMÓ, Lilian Klebow, Mimi Berger und Elke Winkens nehmen die Spendenanrufe entgegen.

Friedenslicht trotz politischer Situation

Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“, das seit 40 Jahren zur ORF Tradition gehört, konnte auch dieses Jahr, trotz erschwerter Verhältnisse entzündet werden. Da die Geburtsgrotte Jesu gesperrt ist und zudem wegen der politischen Situation in Bethlehem erhöhte Sicherheitsvorkehrungen herrschen, ist die Entzündung des Friedenslicht dieses Jahr von nicht selbstverständlich. Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg wird die Laterne übernehmen, um das Licht zu Menschen aus aller Welt und am 13. November zur Gala zu bringen.

Spenden für den guten Zweck

Am 13. November sind die Spendentelefone in der A1-Spendenzentrale am ORF-Mediencampus bis Sendeschluss besetzt. Während des ganzen Jahres kann unter 0800 664 24 12 telefonisch oder per SMS gespendet werden, ebenso online HIER. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.