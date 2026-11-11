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/ ©Google Street View
Baustelle auf B95: Turracher Straße bei Wölfnitz wird saniert
Auf der B95 Turracher Straße im Bereich Wölfnitz wird der Fahrbahnbelag saniert.
Klagenfurt
11/11/2026
Baustelle

Baustelle auf B95: Turracher Straße bei Wölfnitz wird saniert

Baustelle auf der B95 Turracher Straße: Im Bereich der Ortschaft Wölfnitz wird die Fahrbahn saniert. Bis Mitte November ist mit halbseitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Die B95 Turracher Straße im Bereich der Ortschaft Wölfnitz wird auf einer Länge von rund 700 Metern saniert. Die Fahrbahnschäden sorgten unter anderem für erhöhte Lärmbelastung für die Anrainerinnen und Anrainer. Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert nun rund 250.000 Euro um die Fahrbahn instand zusetzen und für eine Lärmminderung zu sorgen. „Mit dieser Sanierung beseitigen wir nicht nur die bestehenden Fahrbahnschäden, sondern sorgen durch einen neuen, lärmmindernden Straßenbelag auch für eine Entlastung der Anrainerinnen und Anrainer. Damit verbessern wir sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Lebensqualität der Menschen vor Ort“, betont Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Auf einem Foto in einem Beitrag von 5min.at wird Straßenbaureferent Martin Gruber gezeigt.
©Büro Gruber
Auf der B95 Turracher Straße im Bereich Wölfnitz wird der Fahrbahnbelag saniert.

Bauarbeiten bis Mitte November

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Asphaltdeckschicht mindestens vier Zentimeter tief abgefräst, allfällige Tiefenschäden werden behoben und anschließend ein neuer, lärmmindernder Belag aufgetragen. Der Verkehr wird dabei unter halbseitigen Behinderungen aufrechterhalten, ehe die Arbeiten Mitte November abgeschlossen sein sollen.

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