Närrischer Besuch: Lavanttaler feiern Faschingsauftakt im Parlament

Auch im österreichischen Parlament wurde es am Mittwoch närrisch: Pünktlich um 11.11 Uhr empfing Nationalratsabgeordneter Johann Weber (ÖVP) eine Reisegruppe aus dem Lavanttal.

Krapfen statt Debatten gab es am Mittwoch im Parlament in Wien.

Krapfen statt Debatten gab es am Mittwoch im Parlament in Wien.

Am 11. November begann nicht nur in Kärnten die fünfte Jahreszeit. Auch in der Säulenhalle im österreichischen Parlament wurde mit Krapfen darauf „angestoßen„. Nationalratsabgeordneter Johann Weber (ÖVP) empfing pünktlich um 11.11 Uhr eine Besuchergruppe aus dem Lavanttal im Hohen Haus.

Faschingsbeginn in Wien

„In Kärnten nehmen wir den Fasching mindestens so ernst wie die Politik“, betonte er. „Und gerade deshalb darf auch im Parlament der Humor nicht zu kurz kommen. Besonders schön ist es, wenn wir ein Stück Lavanttaler Lebensfreude nach Wien bringen können“, erklärt Weber mit einem Augenzwinkern abschließend.