Trauer um Johann Auer: Geistlicher im 93. Lebensjahr verstorben

Traurige Nachricht aus Kärnten: Vikar Johann Auer ist am Dienstag im 93. Lebensjahr verstorben. Viele Jahre war der Geistliche in St. Johann am Pressen, Lölling, Maria Waitschach, St. Martin am Silberberg und Hüttenberg tätig.

Nach seiner Geburt in Metnitz führte Johann Auer sein Weg zum Theologiestudium nach Klagenfurt, das er 1960 abschloss. Die Priesterweihe empfing er dort im Jahr 1959. Als Kaplan sammelte er Erfahrungen in unterschiedlichen Pfarren: Metnitz, Wolfsberg, Maria Landskron, St. Margarethen bei Wolfsberg, Spittal an der Drau und Hüttenberg gehörten zu seinen Einsatzgebieten. Zeitgleich engagierte sich Auer in Lölling – in den Jahren 1969 bis 1970 als Mitadministrator und von 1970 bis 1989 als Provisor.

Kärnten nimmt Abschied

Von 1989 bis 1992 trug er die Verantwortung für Klein St. Paul, Wieting sowie Kirchberg. Ab 1992 oblag ihm die Funktion des Vikars für St. Johann am Pressen, Lölling, Maria Waitschach, St. Martin am Silberberg und Hüttenberg. Eine besondere Würdigung erfuhr seine Arbeit im Jahr 2010, als ihm der Titel des Bischöflichen Geistlichen Rates verliehen wurde. Am vergangenen Dienstag, dem 10. November, ist er nun im 93. Lebensjahr verstorben.

„Ein aufrichtiges Dankeschön“

Auch Josef Ofner, Bürgermeister Marktgemeinde Hüttenberg, nahm Abschied. „Über 60 Jahre hat er unsere Marktgemeinde seelsorgerisch geprägt und viele Generationen unserer Gemeindebürger an freudigen und traurigen Anlässen begleitet“, betont der Gemeindechef. „Lieber Herr Pfarrer, lieber Hannes, lieber Freund! Ein aufrichtiges Dankeschön für all dein umsichtiges Wirken, dein Engagement, deine Herzlichkeit und deine Heimatverbundenheit sowie vor allem deine liebe Freundschaft.“