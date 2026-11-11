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Hunderte Euro weg: Trickbetrüger im Bezirk Wolfsberg unterwegs
Trickbetrüger waren am Dienstagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz im Bezirk Wolfsberg zugange. Sie luchsten einer 56-jährigen Frau ihre Bankomatkarte ab. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Zu dem Vorfall kam es gegen 18.30 Uhr: Laut der Polizei wurde die Frau von einem Mann abgelenkt, während ihr ein andere die Bankomatkarte aus der Geldbörse stahl. „Sie bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später, als von ihrem Konto mehrere hundert Euro abgebucht wurden“, heißt es vonseiten der Beamten, welche nun um zweckdienliche Hinweise bitten.
Personsbeschreibung:
- Erster unbekannter Mann: ca. 190 – 195 cm groß, ungepflegtes Äußeres, schütteres dunkles ganz kurzes Haar, korpulente Statur, ausländischer Akzent, bekleidet mit blauer schmutziger Jeans, dunkler Jacke.
- Zweiter unbekannter Mann: ca. 170 groß, dunkle Haare, gepflegtes Äußeres, normale Statur, bekleidet mit dunkler Hose und beige-braunem Mantel, ebenfalls ausländischer Akzent.
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